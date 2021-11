Mirtha Bermúdez recomendó que el presidente Pedro castillo se reuna con Perú Libre, luego de que 16 congresistas de la bancada votaran en contra de la Cuestión de Confianza. | Fuente: Andina

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, manifestó su preocupación, luego de que 16 congresistas de la bancada oficialista Perú Libre votaran en contra de Cuestión de Confianza del Gabinete.

“El propio partido de gobierno, es el que ha emitido 16 votos en contra. No me extraña que la oposición emita votos en contra, pero lo otro sí. Estos señores del propio partido del gobierno que han votado en contra sí me preocupa”, manifestó en La Rotativa del Aire de RPP.

Por ello, la exjefa del Gabinete Ministerial recomendó al presidente Pedro Castillo reunirse con la bancada de Perú Libre para entender cuáles son las diferencias.

“El presidente de la República tendrá que reunirse con esta agrupación política y por eso él está en la presidencia, para ver qué ha pasado y en qué se pueden comprender”, comentó.

Criticó a legisladores

Asimismo, cuestionó que legisladores pidan explicaciones al Gabinete Ministerial, cuando han “tenido 10 días para leer el discurso que presentó el 25 de octubre la presidencia del consejo de ministros, Mirtha Vásquez”.

“Lo que corresponde es que se pongan a trabajar en conjunto. Estamos remontando lo avanzado en la vacunación. Es hora que toda la clase política se ponga a trabajar en conjunto”, opinó.