Virtualidad en la bicameralidad: congresistas con opiniones divididas sobre continuar con esta modalidad

La cobertura de El Poder en tus Manos de RPP informó que existen siete proyectos de ley presentados ante la comisión de Constitución del Congreso que consideran la virtualidad como una modalidad para llevar a cabo el trabajo parlamentario en el próximo Parlamento bicameral.

Estos proyectos de los congresistas José Elías Ávalos, Martha Moyano y Alejandro Cavero - Patricia Juárez, proponen los nuevos reglamentos para las respectivas cámaras de senadores y diputados, y dentro de ellos se considera esta medida del trabajo a distancia.

Este miércoles nueve de julio, la comisión permanente del Congreso, que tiene por función seguir aprobando leyes hasta que se instale la nueva legislatura en agosto, lo hizo desde la virtualidad. Los congresistas solo Ilich López, Manuel García, Alejandro Cavero, Eduardo Castillo, Fernando Rospigliosi, Alex Flores, Alex Paredes, Elvis Vergara, Américo Gonza estuvieron presentes de manera presencial en la sesión de la comisión permanente, que es integrada por 32 congresistas.

Y, justamente, un nuevo incidente desde la virtualidad quedó registrado: el congresista Jorge Coayla emitió su voto con el audio de fondo del partido del Real Madrid vs. PSG por las semifinales del Mundial de Clubes.

Imagen de la sesión de la comisión permanente del nueve de julio, donde nuevamente los congresistas hicieron uso de la virtualidad al momento de sesionar en un hemiciclo vacío. | Fuente: Congreso

Reacciones en contra y a favor con limitaciones

RPP recogió las impresiones de algunos congresistas sobre mantener o no la virtualidad.

Alex Paredes, parlamentario de la bancada Bloque Magisterial, afirmó estar en desacuerdo. “No estoy de acuerdo porque hay que asistir [...] El tema de la virtualidad solo podría ser justificable cuando hay una coincidencia de horarios en comisiones y hay muchos que estamos en diversas de ellas, en algunas sesiones estamos presentes y en otras las seguimos por celular con audífonos para escuchar”, expresó.

Al ser consultado sobre la idoneidad de que los horarios sean programados de mejor manera, Paredes respondió que “ese ideal deberían escucharlo quienes van a asumir presidencias de comisiones porque se convocan a sesiones extraordinarias cuando uno está en comisiones ordinarias y eso no lo toman en cuenta. El irrespeto pasa por no entender que hay congresistas que queremos estar presentes y ese desorden te obliga a recurrir a la virtualidad porque programan una agenda kilométrica”, subrayó.

Congresista Jorge Montoya se mostró en contra de que la virtualidad sea usada en los debates del Pleno del Congreso. | Fuente: RPP

Por su parte, Jorge Montoya del grupo Honor y Democracia, opinó que el tema de la virtualidad es un tema “complejo” y dijo estar de acuerdo aunque con reservas.

“Estamos acostumbrados a la virtualidad. Es una herramienta positiva para algunas cosas, pero negativa para el debate parlamentario, el que creo debe ser presencial. Mientras que las reuniones de trabajo o de otro tipo podrían ser virtuales en caso sean necesarios… En el debate presencial se aporta el lenguaje corporal, no solo contamos con el verbal, el corporal dice mucho del que está hablando, es un debate, un intercambio de ideas donde se tratan temas de interés nacional, muy delicados”, aseguró.

El congresista recordó que hubo casos en que congresistas que han pedido interpelación a funcionarios del Gobierno, no han acudido al hemiciclo por la costumbre de la virtualidad.

“Yo no apoyaré la virtualidad para el debate parlamentario”, sentenció Montoya.

En tanto, Juan Burgos, presidente de la comisión de Fiscalización, señaló que las modalidades de trabajo en el Congreso bicameral y sus respectivos reglamentos, deben ser debatidos y definidos por el siguiente Parlamento.

“Tenemos un tiempo de trabajo hasta el 26 de julio del 2026 y creo que no estamos capacitados para decidir sobre el siguiente Congreso, eso debe ser un acuerdo de la junta de portavoces del Congreso bicameral [...] Me gustaría revisar quiénes han hecho esos proyectos de ley. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pienso que acá se viene a servir y no a recibir un sueldo gratis”, indicó.