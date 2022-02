Karol Paredes, vocera alterna de la bancada de Acción Popular. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, cuestionó al nuevo Consejo de Ministros que lidera Héctor Valer Pinto y consideró que se trata de una "estrategia" que tiene como una de sus primeras acciones "la provocación" al designar en el primer cargo a una persona que tiene "serios cuestionamientos" en su vida política.

"Él (Pedro Castillo) piensa que solamente es presidente de su entorno y que no es presidente de un país. En vez de mejorar su Gabinete, no lo hace. Para mí esto es un acto de provocación, es una estrategia que ellos tienen muy bien implementada, yo ya no creo cuando dicen que hay que minimizar lo que él dice", señaló.

"Yo sí creo, y lo reafirmo, que esto es parte de una estrategia para desestabilizar al Congreso y hacer parecer a los congresistas como obstaculizadores que no los dejan hacer cuando hay un sinnúmero de problemas que hay que ir superando", insistió.

Asimismo, recordó que dentro del nuevo Gabinete Ministerial hay personas bastante cuestionadas "por situaciones bastantes delicadas". Por esta razón, la legisladora tomó como "un acto de provocación" que el presidente Pedro Castillo no haya tomado en cuenta la sugerencia del Parlamento para que designe a personas con experiencia y el perfil.

En entrevista con RPP Noticias, la congresista Karol Paredes reconoció que, de manera particular, no votaría a favor del voto de confianza; sin embargo, precisó que en estos momentos "es muy difícil" decidir si su bancada le otorgará el respaldo ya que esto se tendrá que discutir de manera interna.

"Ya todos sabemos que este nuevo Gabinete es, prácticamente, el nuevo operador que tiene que ver con la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, además ya lo dijo el premier actual y de verdad creo que el presidente no está escuchando lo que realmente la población quiere o necesita porque debería estar hablando de mejor educación y salud", indicó.

En otro momento, la parlamentaria de Acción Popular recordó que anteriormente han intentado convocar al presidente Pedro Castillo al Congreso para que dé explicaciones sobre varios cuestionamientos; sin embargo, esto fue malinterpretado por quienes señalaron que la intención era vacarlo de su cargo.

Héctor Valer: "La crisis política ya pasó"

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, se pronunció luego de jurar en el cargo y afirmó que la crisis política que ha afectado al Gobierno en las últimas semanas "ya pasó".

"En cuanto a la crisis política, ya pasó. Hoy es un nuevo día, es el día de la esperanza para el Perú, día del cambio", indicó a la prensa.

El también congresista aseguró que "las puertas de los ministerios estarán abiertas para conversar con todas las organizaciones sociales" y dijo que "los ministros me acompañarán a visitas puntuales, algunos líderes económicos, políticos y sociales que hasta ahora se les ha ignorado y con ellos tenemos que conversar".

En ese sentido, Héctor Valer Pinto hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas a buscar la "tranquilidad" que "el Perú necesita".

Asimismo, dijo que el Gabinete que encabeza se manjerá "con un solo criterio: el de la concertación, el cambio y la descentralización que el presidente nos ha encomendado".

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.