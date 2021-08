Vocero de Fuerza Popular: "Vladimir Cerrón parece liderar una organización que se dedica al chantaje"

Vocero de Fuerza Popular cuestionó a Vladimir Cerrón.

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, cuestionó que el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solicitara que se evalúe la situación carcelaria del expresidente Alberto Fujimori luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara el traslado de Vladimiro Montesinos de la Base Naval al Penal Ancón II.

"El jefe del partido de gobierno lanza amenazas a través de un tuit. Si este es el nivel de política que quiere tener el partido de gobierno, nos preocupa mucho por nuestro país. El señor Cerrón al lanzar tuits como este lo único que está demostrando es que no tiene capacidad de liderar un partido de gobierno y lo que parece liderar es una organización que se dedida al chataje", cuestionó.

Pese a esto, Guerra García descartó que este pronunciamiento de Vladimir Cerrón podría influir en el voto de confianza que se le daría o no al Gabinete que lidera Guido Bellido, ya que su bancada tiene la posición de escucharlo, aunque reconoció que tienen el ánimo de ir por el "no" a este pedido.

"Mañana nosotros no tenemos decidido el voto, pero hemos dicho claramente que nuestro ánimo es ir por el 'no' porque no nos da la seguridad el Consejo de Ministros y hemos cuestionado a varios ministros. Nosotros no negociamos con terroristas y no nos dejamos chantajear por nadie", indicó.

Tras el mensaje del fundador de Perú Libre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que esta propuesta constituye un "chantaje político" en su contra.

"Rechazo este cruel y vil chantaje político de un personaje que quiere usar a mi padre como rehén. Mover a Alberto Fujimori en su muy delicado estado de salud sería simplemente un homocidio Denuncio públicamente este perverso juego de Perú Libre en el que no vamos a caer", escribió citando el tuit de Cerrón.

Cabe mencionar que el presidente de Perú Libre señaló que "las prisiones doradas se acabaron", luego de que el presidente Pedro Castillo hiciera público el traslado de Vladimiro Montesinos.

Traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 25, 2021

Reacciones por traslado

Diferentes reacciones en el Congreso ha generado el traslado de Vladimiro Montesinos al penal Ancón II. La Comisión de Justicia acordó citar para este miércoles al ministro de Justicia, Aníbal Torres, para que explique el traslado del exasesor presidencial y el decreto supremo que dio la base legal a este traslado.

La congresista Gladys Echaiz, presidenta de este grupo parlamentario, indicó que pedirán que el ministro explique también cuáles fueron las medidas de seguridad que se tomaron para el traslado de estos presos considerados como de alta peligrosidad, así como las condiciones de estos centros penitenciarios y si reúnen las condiciones para albergar a estos internos.

En tanto, el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada Renovación Popular, criticó esta decisión del Poder Ejecutivo al señalar que, a su criterio, Vladimiro Montesinos estaría pasando de un penal de máxima seguridad, como lo es la Base Naval, a un "hotel 5 estrellas", como sería un penal común.

"Necesitamos más información, pero el Congreso va a ponerse alerta en este asunto porque los otros presos de ese penal son los terroristas y no pueden estar en un penal libre porque sería más peligroso para la salud del penal. Tendrían que haber adaptado un penal, y creo que están a tiempo de hacerlo", reprochó.

"Más bien está saliendo de un penal de alta seguridad a un hotel 5 estrellas. No se puede comparar los niveles de seguridad que hay en el penal de la Base con lo que va a tener actualmente. En el penal de la Base la libertad es la que está totalmente controlada, no tienen libertad de hacer nada. Al penal que van tendrán la libertad de todo preso", agregó.

Por su parte, la congresista Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, señaló que van a pedir más información al Poder Ejecutivo; no obstante, consideró que ningún preso en el país debería tener "privilegios" frente a otros.



