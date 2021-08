Premier Guido Bellido ante el Pleno | Fuente: Congreso

El Congreso reanudó la sesión del Pleno para abrir el debate sobre el voto de confianza que busca obtener el Consejo de Ministros que preside Guido Bellido. Las intervenciones de los representantes de las bancadas permiten prever el sentido de las votaciones. En esa línea, es previsible la votación en contra de bancadas como la de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País; sin embargo, parlamentarios de Acción Popular, Somos Perú se expresan a favor de la confianza, que suman a las posturas conocidas de Perú Libre y Juntos por el Perú.

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que no darán el voto de confianza. Calificó el discurso del premier como populista y que su mensaje marcaba una línea de división entre limeños y provincianos. Asimismo, criticó la ausencia del tema de emprendimiento. “Este es un gobierno de la división y de la improvisación. Un gabinete que solo produce desconfianza y al que es imposible darle un segundo de confianza”, dijo.



El vocero de Avanza País, José Williams, dijo que esperaba un deslinde del Ejecutivo del marxismo. “El señor presidente tiene que decirnos las cosas claras para generar tranquilidad y sobre todo confianza”, comentó.



El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que no darán la confianza, entre otros puntos, porque pidieron una serie de condiciones y el Ejecutivo solo cumplió con una: el cambio de Héctor Béjar por Óscar Maúrtua en Cancillería. “Se habla de una guerra contra el terrorismo, pero la realidad es que gente de Movadef visita Palacio. Para nosotros, eso deja mucha desconfianza”, afirmó.



La posición de APP y AP: las determinantes



Los voceros de Alianza para el Progreso y Acción Popular dieron a entender que darían el voto de confianza. El vocero de APP, Eduardo Salhuana, dijo que el mensaje del premier tiene un fuerte componente de inversión social “con lo que no podemos estar en desacuerdo”; sin embargo, también anotó la ausencia de mensajes para promover la inversión privada y los incentivos para recuperar la confianza de los agentes económicos. “Nos habló de distribuir riqueza, no de crear riqueza. No habló de cómo aprovechar el super ciclo del precio de metales”, anotó.



El congresista de Luis Aragón, de Acción Popular, valoró que las políticas públicas presentadas por el Gobierno hayan estado en la línea del acuerdo nacional. Por su parte, Edwin Martínez (AP), dijo que tanto la derecha como la izquierda deben unirse para trabajar. “Daré el voto de confianza, pero seré un montonero vigilante que defenderá la democracia”, dijo.



El vocero de Somos Perú-Partido Morado, José Jerí, dijo que en el año de Bicentenario el Ejecutivo y el Congreso “tienen la responsabilidad histórica de trabajar en armonía y no repetir errores de hace 200 años, 100 años y cinco años”. Adicionalmente, saludó que el Ejecutivo no haya mencionado durante su discurso el tema de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y así haya procurado buscar un acercamiento con el Congreso.



Por su parte, Flor Pablo, de la bancada SP-PM, dijo que si bien pidieron cambios que no se han dado, reconocen que dentro del actual gabinete hay profesionales competentes. “Esperemos que den la talla. No estamos en un momento regular, estamos en crisis. Para nosotros son tres las prioridades: educación, salud y reactivación económica”, dijo.

El vocero de Podemos Perú, José Luna Gálvez, afirmó que “vemos coincidencias” en las propuestas del Ejecutivo, aunque también vacíos. Entre las coincidencias, afirmó que su bancada presentó un proyecto de ley en la misma línea de buscar que el Banco de la Nación compita en el sector financiero con otros bancos.



Juntos por el Perú ratificó el apoyo a sus aliados de Perú Libre. Su vocera Ruth Luque dijo no se puede repetir el error de hace cinco años donde hubo una mayor confrontación. “La población no acepta que mantengamos una confrontación que retrasa el funcionamiento de la gestión pública y nos pone de espaldas a la población”, señaló.



