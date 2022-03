Voto de confianza: ¿Qué hay que tener en cuenta en la previa a la llegada de Aníbal Torres al Congreso?

Aníbal Torres acudirá al Congreso este 8 de marzo a las 4 p.m. para el voto de confianza. | Fuente: PCM/Congreso

Este 8 de marzo el premier Aníbal Torres y su gabinete acudirán al Congreso de la República para exponer su plan de trabajo y solicitar el voto de confianza. Sin embargo, las demandas planteadas desde el Parlamento no parecen haber sido atendidas.

El ministro de Salud, Hernán Condori, promotor de agua arracimada cuya salida del Minsa es requisito de algunas bancadas para otorgar la confianza, sigue en su puesto. Mientras que, si bien Juan Silva renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su lugar juramentó Nicolás Bustamante, exsecretario general del MTC, natural de Chota, Cajamarca, sin experiencia previa en el sector y mano derecha del anterior funcionario.

El gobierno está desafiando a un Congreso que tiene tal impericia que no llega ni siquiera a censurar a ministro alguno, sostiene el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. “Mantener al ministro de Salud, haber designado a este nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, que fue hombre de confianza del anterior, constituye un desafío al Parlamento, en un contexto en el cual el ministro Aníbal Torres tiene que concurrir a pedir el voto de confianza”.

Si bien se ha utilizado la palabra sobrevivencia para señalar al gobierno de Pedro Castillo, para el politólogo Juan de la Puente es el término "inercia" el que mejor describe no solo al Ejecutivo, sino al Congreso e incluso a la sociedad civil. “Me parece que la debilidad del gobierno va en la misma línea que la debilidad del Congreso, que no ha podido incrementar sus votos para una moción de vacancia. Y creo que también se posa sobre la indiferencia ciudadana, que muestra en las encuestas números muy gruesos respecto a que quiere salidas profundas y radicales, pero que no se moviliza, no se expresa abiertamente en eso”.

Múltiples frentes

Esta semana el gobierno no solo enfrentará su tercer voto de confianza en ocho meses, sino que lucha en varios frentes en los que se requieren votos de congresistas para salir con vida, o que incluso lo podrían dejar fuera de Palacio de Gobierno, a decir de los especialistas.

La censura a Juan Condori, la moción de vacancia anunciada por el congresista Jorge Montoya, la investigación de la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso de reuniones en Sarratea y la denuncia al presidente por presunta traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son solo algunas maneras en las que los congresistas quieren llegar al presidente, sostiene el politólogo Omar Awapara, quien no obstante avizora un futuro inmediato no tan devastador para el gobierno. “Ahorita creo que el presidente, el Ejecutivo, está en una situación favorable. Creo que el equilibrio le favorece por la forma en que están divididos los votos. Ya hemos visto que han logrado construir una coalición dentro del Congreso que les permite sostener al gobierno”.

Otorgar la confianza a un gabinete con un número de ministros cuestionados o negarla y agudizar, aún más, la crisis política. Este es el límite al que nos han llevado un Congreso que no supo fiscalizar en su momento; y un Ejecutivo al que parece ya no importarle a quién pone al frente de las políticas públicas del país.