Congresista Waldemar Cerrón | Fuente: Congreso

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, indicó que tras reunión de distintos líderes se ha comprendido que “por encima de la gobernabilidad está la defensa de la democracia del país”. En conferencia de prensa, dijo que hay “un acuerdo para el respeto irrestricto del sistema democrático”.

“Y no estar distrayendo en vacancias que siempre están organizando personas que no entienden que ya terminó la campaña, no entienden que perdieron y siguen con estos intentos que hacen mal a la población peruana”, dijo.



El vocero indicó que el presidente Pedro Castillo sí debería hacer una aclaración de lo ocurrido en la casa de Breña, donde habría mantenido reuniones no oficiales con funcionarios y representantes de proveedores del Estado. “Pero eso no puede significar un tema de vacancia”, dijo.



Moción de vacancia

Las bancadas de derecha Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País presentaron una moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. Para admitirse la moción, se requieren 52 votos. Las tres bancadas impulsoras suman 43. Las otras bancadas más numerosas y consideradas “bisagra” en el Parlamento: Alianza para el Progreso y Acción Popular han anunciado que votarán contra la admisión de la moción.



Cerrón indicó que este tiempo en el Parlamento “estamos identificando quiénes son aquellas bancadas, a pesar del tiempo, siguen con esa mentalidad obstruccionista de creerse dueños del Congreso”.



Cerrón también se pronunció por la decisión de la Comisión de Ética de no abrir investigación al congresista fujimorista Luis Cordero Jon Tay, acusado por su expareja de agredirla físicamente e intimidarla para que no haga pública la denuncia. Cerrón dijo que “no se ha cerrado el caso, se tiene que seguir investigando, no ha terminado ese tema”.

Cuatro meses después de asumir el gobierno, el inmueble del pasaje Sarratea en Breña sigue siendo -en apariencia- el segundo lugar de reuniones donde el Presidente Pedo Castillo recibe a asesores y ministros, lejos de su oficial despacho de Palacio de Gobierno.