Congreso rechazó la vacancia presidencial contra Pedro Castillo

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, consideró que los personajes cercanos al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, deberían ponerse a disposición de la Justicia; sin embargo, cuestionó la demora de los procesos judiciales en el Ministerio Público.

"Yo considero que todo ciudadano debe ponerse a derecho. En todo caso, condenamos el hecho de que no se esté siguiendo el proceso de manera adecuada por parte de estos señores; sin embargo, también hay que mencionar cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía y ahí viene el tema: ¿cómo es que la carpeta fiscal la tenga también los medios y lo estén publicando, de repente, obstruyendo a la Justicia?", señaló.

"A nivel nacional el sistema de administración de Justicia tiene un sesgo político (…) Los sobrinos del presidente son personas que están investigadas y tendrán que ponerse a derecho, tienen que responder a la Justicia, es un tema personal. A toda persona que están con temas de Justicia hado un llamado a que se ponga a derecho", añadió.

En otro momento, el parlamentario agradeció el respaldo de las bancadas para que la moción de vacancia presidencial no prospere. Además, exhortó a las diferentes agrupaciones políticas "a que dejen trabajar a los ministros" y tomar medidas, como censuras e interpelaciones, sobre la base de una evaluación de sus desempeños.

"Parece siempre una forma desesperada de no querer dejar gobernar para decir que luego fracasaste. Si no te dejo gobernar, si no te dejo trabajar, entonces no vamos a llegar a ningún lugar porque esta incertidumbre a cualquiera lo deja en un estado de inseguridad. Tenemos que ser críticos y autocríticos en tanto se digan cuáles son los errores", indicó.

"Se ataca una parte del pasado que hizo (algún ministro), pero no se está viendo, por ejemplo, las denuncias que está realizando y no se está apoyando en ese tema. Si no hay forma de ver al jugador en la cancha, donde se desplaza, donde se desarrolla, y le estoy impidiendo que juegue y lo pongo en la banca, no vamos a ir a ningún lugar", agregó.

Sobre este tema, el vocero de la bancada de Perú Libre coincidió con el presidente Pedro Castillo, quien, luego de hacer un llamado al Congreso a dejar de lado la confrontación para atender los problemas urgentes del país, estimó que el grupo de parlamentarios que no logró vacarlo del cargo "va a seguir su propia agenda".

"Esa es la agenda que tienen porque ya se dio una primera censura al ministro de Salud y a la semana empiezan otra vez con su interpelación. Ya se dio lo de la vacancia y espero que nos sirva de ejemplo para que no sigamos (…) Pido a las demás bancadas que depongamos este tema y empecemos a hablar de la agenda país", apuntó.

"Les sugiero que se pongan a derecho"

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que el Gobierno no debe verse afectado por la situación de personajes cercanos al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, quienes se encuentran con paradero desconocido en el marco de las investigaciones que sigue la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, Boluarte aseguró que, tanto ella, como el presidente, y el resto del Poder Ejecutivo, siempre han demostrado que son respetuosos de la autonomía de los poderes, en este caso del Ministerio Público y del Poder Judicial. Agregó que "todo acto de corrupción debe ser investigado a profundidad y con la celeridad del caso".

"Nosotros hemos llegado al Gobierno para trabajar de manera transparente y honesta. Si la familia o el entorno del presidente está no habida, les sugiero que se ponga a derecho porque ellos han dicho que el que nada tiene, nada teme, entonces a qué le temen. Preséntense y den la cara, es la mejor forma de enfrentar los problemas", indicó.

"Caiga quien caiga: Bruno Pacheco, los sobrinos, quien fuere, aquí que la investigación se haga conforme al marco legal y de manera rápida. ¿Cuánto tiempo tenemos el caso Odebrecht y hasta ahora no sale nada? (…) Digámosles a los fiscales que aceleren y que se dé el castigo conforme a ley, caiga quien caiga. Aquí nadie se va a abrazar con la corrupción", añadió.

La vicepresidenta también consideró que la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, tendrá que probar lo que está declarando "a cuentagotas" a la Fiscalía. Al respecto, pidió que la empresaria entregue todas las pruebas que tiene al Ministerio Público para esclarecer estos actos y evitar que la población se encuentre "a la expectativa".

