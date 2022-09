Willy Huerta: "El presidente Pedro Castillo no ha propuesto cambio alguno en el equipo especial de la PNP"

El titular del Mininter se presentó en el pleno del Congreso tras su primera exposición en la comisión de Defensa | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró este miércoles que el presidente Pedro Castillo jamás ordenó un cambio en los integrantes del equipo especial PNP que trabaja con la Fiscalía en las investigaciones de actos de corrupción en el país. En ese sentido, el titular del Mininter indicó que aquel grupo goza del respaldo en su sector.

Huerta se presentó en el Congreso para responder al pliego interpelatorio de 12 preguntas que formularon los parlamentarios, a fin de que pueda explicar sobre los cambios realizados en la Policía Nacional a fines de agosto y la denuncia del presidente Pedro Castillo contra el coronel Harvey Colchado por allanar Palacio de Gobierno.

"El señor presidente de la República no ha propuesto ni solicitado cambio alguno en el equipo especial, no obstante, debo precisar que mediante hoja de estudio y opinión emitido por el Estado Mayor General de la PNP, del 26 de julio, se recomienda que sea la DIVIAC quien asuma las labores de coordinación en las tareas de ayudar los actos de diligencia que debe llevar a cabo el equipo especial del Ministerio Público. Cabe aclarar que más allá de las recomendaciones trasladadas no se ha efectuado cambio alguno a la conformación del equipo especial", sostuvo el titular del Mininter.

Willy Huerta aseguró ante el Congreso que los cambios en los altos mandos de la PNP se debieron a la necesidad de "fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana" y descartó alguna relación con las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. También descartó que el mandatario tenga algún vínculo con Raúl Alfaro Alvarado (comandante general), Segundo Mejía Montenegro (Inspector General) y Vicente Álvarez Moreno (jefe del Estado Mayor).

Por otro lado, el ministro señaló que no emitirá alguna opinión sobre las investigaciones que se le siguen al coronel Harvey Colchado, señalando que sí lo hace puede incurrir en intromisión de funciones debido al alto cargo que tiene.

La justificación del ministro

Huerta acudió el pasado viernes 2 de septiembre ante la comisión de Defensa del Congreso para señalar que los ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas son facultad constitucional del presidente Pedro Castillo.

Huerta también explicó que la remoción de Luis Vera Llerena, quien ha sido reemplazado por Raúl Alfaro, se produjo porque en sus tres meses como comandante general de la PNP “no estaba cumpliendo” los objetivos de seguridad ciudadana, entre ellos la reducción de la tasa de criminalidad en el país.