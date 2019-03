Estas son las declaraciones de los policías que resguardaban al congresista Yonhy Lescano. | Fuente: RPP

Las declaraciones de los dos policías que se encargaban de la seguridad del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) contradicen la versión del legislador, quien dijo que los recriminó tras enterarse que se habían enviado mensajes con contenido sexual desde su celular.

Como se recuerda, luego de que una periodista interpusiera una denuncia en su contra, Lescano señaló que su celular había sido “manipulado por otras personas”. En ese momento, dijo que él siempre entregaba su teléfono a seguridad y que ellos habrían estado con otras personas que enviaron los mensajes.

Sin embargo, en las actas -a las que tuvo acceso RPP Noticias -de los interrogatorios a los efectivos, estos niegan haber tenido algún problema con el legislador respecto de una posible manipulación de su teléfono celular.

Los agentes José Santos Sánchez Esquives y Herbert Juan Salazar Valencia también dejan constancia de que ninguno utilizó el equipo para escribirle a la periodista denunciante.

Esto fue lo que dijo Sánchez Esquives:

¿En algún momento el congresista Yonhy Lescano ha entregado su teléfono celular para recibir o contestar llamadas?

Respuesta: Sí, cuando ingresaba a alguna reunión o entrevista me dejaba su celular para tomar nota de las llamadas recibidas.

¿En algún momento Ud. ha manipulado el teléfono celular del congresista Yonhy Lescano, y ha realizado llamadas o enviado algún mensaje de texto o whatsapp de dicho celular?

Respuesta: En las oportunidades que me dejaba el celular, en ninguna ocasión he manipulado o he hecho uso del celular, llamando o enviando mensajes para mis asuntos personales.

¿En algún momento ha tenido un problema con algún dignatario respecto a la manipulación de su teléfono celular?

Respuesta: Nunca he tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de su teléfono celular.

Esto fue lo que dijo Salazar Valencia:

¿En algún momento el congresista Yonhy Lescano ha entregado su teléfono celular para recibir o contestar llamadas? De ser así especifique.

Respuesta: Solo entregó su celular cuando se encontraba en entrevistas y reuniones, con la finalidad de tomar nota de las personas que llamaban, para luego informarle.

¿En algún momento Ud. ha manipulado el teléfono celular del congresista Yonhy Lescano y si ha realizado llamadas o envió algún mensaje de texto o WhatsApp de dicho celular?

Respuesta: No, sólo manipule su teléfono las veces que describí en la pregunta anterior.

¿En algún momento ha tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de algún teléfono celular?

Respuesta: No.