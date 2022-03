Empresario Zamir Villaverde se presentó ante la Comisión de Fiscalización. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El empresario Zamir Villaverde reiteró que acudió cuatro veces a Palacio de Gobierno, en todas estas ocasiones para intentar conversar con el entonces secretario general Bruno Pacheco, y negó que en estas visitas se haya reunido con el presidente Pedro Castillo. Sobre el mandatario, aseguró que solo tuvo una breve conversación durante la campaña electoral.

"Lamento que me hayan involucrado con el Gobierno, con el señor Bruno Pacheco, con el señor Fray Vásquez. No tengo absolutamente ninguna relación con ellos, amical o de cualquier tipo, entonces yo lo único que les pido es que, en el afán de querer destruir mi imagen y mi honra, lo hacen para decir que es el amigo del presidente", señaló.

"No soy amigo del presidente, solo lo conocí en una oportunidad en dos minutos cuando era candidato (…) Yo vivo de mi trabajo, creo que no es justo que a una persona que sale adelante, pese a tantas adversidades, se le quiera estigmatizar y denigrar con el único propósito de decir que es el amigo del presidente", agregó.

Rechaza conocer a Karelim López

Tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Villaverde acusó de mentir a la también empresaria Karelim López, quien, como parte de un proceso de aspiración a la colaboración eficaz, habría involucrado a varios empresarios, congresistas y otros funcionarios en los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado Pedro Castillo.

"Karelim López está mal asesorada. Ninguno de los periodistas ha ido a entrevistarla o ha leído la manifestación (ante la Fiscalía), que dicho sea de paso Nakazaki (abogado) dice tener. Desde ya (eso) es un ilícito: ¿cómo va a tener Nakazaki una manifestación donde su patrocinada tiene el carácter de protegida, de tener un documento en reserva?", reprochó.

"Ella no acepta ninguna responsabilidad, como aspirante a colaboradora eficaz, en todos los casos que son más importantes: las visitas a Palacio, Petroperú, Sunat. La señora ahí no está como colaboradora eficaz, ella se ha ido a un caso de lavado de activos. El abogado Nakazaki con la señora han creado un caso de lavado de activos", agregó.

Zamir Villaverde consideró que la estrategia de Karelim López y su abogado se centra en acusar a varias personas para poder restar responsabilidad a la empresaria. Asimismo, adelantó que presentará una querella contra el abogado César Nakazaki por involucrarlo sin pruebas en este caso y por dejar entrever que habría amenazado de muerte a su patrocinada.

"Yo no la conozco, no me debe nada. Simplemente, todo esto es por una mala asesoría. Hay que ver la verdad, que a todos los que defiende Nakazaki están presos, entonces este señor lo único que ha visto es sus intereses personales: salir en todos los medios a decir que tiene el papel (colaboración eficaz); sin embargo, no se ha visto ningún documento", señaló.

Zamir Villaverde en la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Héctor Ventura (FP), recibió este miércoles al empresario Zamir Villaverde García, quien ha sido denunciado de ser parte de una mafia vinculada al Gobierno.

Según declaraciones de la empresaria Karelim López, Villaverde habría visitado cuatro veces a Palacio de Gobierno y pagado los viajes a los sobrinos e hijo del presidente Pedro Castillo

La Comisión de Fiscalización indaga hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente Pedro Castillo y del exsecretario general Bruno Pacheco así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido exfuncionarios y empresarios.

