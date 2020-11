El político no conocía el monto exacto de la remuneración. | Fuente: Andina

Alfredo Barnechea, precandidato presidencial por el partido Acción Popular, se equivocó al responder cuánto era el sueldo mínimo en el Perú: afirmó que era 750 soles.

En medio de una entrevista con Beto Ortiz en Beto a Saber, el político aseguró que “era una pregunta equivocada”.

“[El sueldo mínimo es] S/ 750, depende. Es una pregunta equivocada. Eso no se respeta en muchos sitios. En Ica el sueldo de jornalero agrícola de los centros en Villacuri me sale S/ 1,035. Empiezo a hacer los estudios y resulta que eso no es así, sino que están con sueldos de S/ 1,700 a S/ 1,800 individuales”, afirmó en televisión.

El último incremento de la remuneración mínima fue en 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski subió el monto de 850 soles (decretados durante el gobierno de Ollanta Humala) a 930.

Barnechea aún no es el candidato oficial del partido, ya que antes deberá competir en las elecciones internas de Acción Popular contra las listas encabezadas por Edmundo del Águila, Yonhy Lescano, y Luis Enrique Gálvez.

'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados