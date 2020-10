Beto Ortiz regresa a la televisión después de 7 meses de "sólido desempleo". | Fuente: Instagram

El periodista Beto Ortiz regresa a la televisión con su programa “Beto a saber”, luego de dejar la conducción de “El valor de la verdad” y “Abre los ojos”, ambos espacios de Latina.

Han sido "7 meses de sólido desempleo", como señaló el también escritor quien se recuperó del coronavirus. A través de su cuenta oficial de Instagram, él anunció que volverá a las pantallas peruanas desde el lunes 26 de octubre.

“Este lunes 26 de octubre, a las 9 p.m., debutamos por Willax TV. Periodismo independiente”, señaló Beto Ortiz junto a un video.

SU SALIDA DE LATINA

Anteriormente, el conductor aseguró haber pasado “7 meses de sólido desempleo”. Como se recuerda, a inicios de año dejaron de emitirse tanto “El valor de la verdad” como “Abre los ojos”.

En una pasada conversación con Magaly Medina, él dijo desconocer los motivos por los que Latina dejó de emitir su programa; y se refirió a su trabajo como un proveedor de contenidos a través de su productora independiente.

"Tenía programas mis vacaciones para el mes de marzo y 'El valor de la verdad' se terminó, y para 'Abre los ojos' dejé una serie de programas grabados que eran una especie de remake de 'Vidas secretas' de hace un montón de años. La idea era que estuvieran durante mis vacaciones, pero no sé si no funcionaron o no fueron de agrado del cliente (...) Lo que el canal haga con los programas que yo proveo no es asunto mío", dijo Beto Ortiz.

Ahora, él regresa como parte del equipo de Willax, señal donde también se emite “Amor y fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

SECUELAS DE LA COVID-19

A finales de agosto, se reportó que el exconductor de “El valor de la verdad” había sido internado en el hospital Rebagliati por complicaciones por el nuevo coronavirus y se encontraba delicado de salud al ser un paciente con una enfermedad respiratoria crónica como el asma. Hoy se encuentra recuperado, pero no baja la guardia.

En entrevista con “Encendidos”, de RPP Noticias, el periodista peruano reveló que –a más de un mes de haberse recuperado‑ tiene secuelas de la COVID-19.

“Los malestares persisten, he salido de alta y ya estoy casi más de un mes, todavía hay un día que amanezco con migraña, dolor de espalda o me vuelve la tos. De rato en rato, la enfermedad te recuerda que estuviste ahí”, reveló Ortiz. “Sigo tomando todas las precauciones, no voy a tomarme ninguna libertad”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela “Los viajes de Gulliver” surge como una sátira de la humanidad, las costumbres, creencias y valores del siglo XVIII y el subgénero de los “relatos de viajes”. Jonathan Swift, escritor y clérigo irlandés, no podría imaginar que su libro se convertiría con el tiempo en uno de los libros favoritos de los más jóvenes.