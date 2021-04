Moisés Álvarez Roque | Fuente: RPP

Decenas de adultos mayores con bastones, con andadores o en sillas de ruedas hacen filas desde muy temprano para poder ejercer su voto en la loza deportiva Miguel Kohatsu (La Molina), mientras esperan que se terminen de instalar las mesas de sufragio para las elecciones generales 2021.



De las 12 mesas de sufragio de este local de votación ubicada, tres de ellas aún no están habilitadas como parte de las elecciones generales 2021.



Moisés Álvarez Roque, un adulto mayor de 90 años, afirmó a RPP que acudió a las 8:30 a.m. con la ayuda de su bastón a votar en la loza deportiva Miguel Kohatsu. Sin embargo, lamentó que aún se encuentra en una fila que ya da la vuelta al Colegio Lisson Beingolea.



"(Uso el bastón) para no cargar el peso del cuerpo en las extremidades que todavía me soportan (...) no está todavía instalada la mesa que corresponde a mi número", indicó.



El adulto mayor señaló que evaluaba retirarse a su vivienda debido a la tardanza en la instalación de la mesa de votación, a pesar de su deseo de "cumplir con su deber cívico" en las elecciones generales 2021.



"Si me quedo parado o sentado me canso, pero estando en movimiento no porque el bastón me ayuda bastante", dijo.



De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se tiene con el 91.81 % de mesas instaladas a nivel nacional.

"No está todavía instalada la mesa que corresponde a mi número", indicó Moisés Álvarez Roque. "No está todavía instalada la mesa que corresponde a mi número", indicó Moisés Álvarez Roque. 00:00

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Alrededor de 25 millones de ciudadanos se encuentran habilitados para votar el domingo 11 de abril en el Perú y el extranjero. La mayoría ha manifestado su intención de participar pese a la pandemia. Además, un alto porcentaje recién decidirá su voto en la cola. ¿Cuál es el perfil del elector peruano? Especialistas opinan en el siguiente informe de El Poder en Tus Manos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.