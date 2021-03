Julio Guzmán y Rafael López Aliaga, candidatos a la Presidencia de la República. | Fuente: Andina/Andina

Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, cuestionó duramente a su par de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien le pidió no "correrse de los debates" y no tener miedo de confrontar ideas.



En un video publicado en sus redes sociales, el economista dijo que Rafael López Aliaga, "en lugar de estar persiguiendo periodistas, protegiendo a pervertidos del Sodalicio, recortando los derechos de las mujeres", debería empezar a pagar impuestos.



Una investigación de La República reveló que el postulante ultraderechista está relacionado con seis empresas (Peruval Corp S.A., Perú Holding de Turismo S.A.A., Hotel Machu Picchu S.A., Latincero Perú SAC, Marsano Palace S.A. y Perú Hotel S.A) que mantienen una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) superior a los 28 millones de soles.



CUESTIONA EL PLAN DE GOBIERNO DE RENOVACIÓN POPULAR

"Usted es el empresario pendenciero que cabecea al Estado y después se va a la misa a rezar el Padre nuestro. ¿Señor López Aliaga, usted no le ha contado a los peruanos que cuando era regidor de Lima fue uno de los que autorizó las Rutas de Lima que construyó OAS, empresa vinculada a la corrupción en Brasil, usted no le ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando en esta campaña presidencial, en donde ahora Renovación Popular se ha convertido en un nicho de los fujiapristas? ¿Usted no le ha contado a los peruanos de cómo el montesinismo lo ayudó para conseguir los trenes en Machu Picchu? ¿Eso no le ha contado a los peruanos?", preguntó Julio Guzmán.



El postulante presidencial del Partido Morado hace referencia a la empresa PeruRail, de la que es accionista Rafael López Aliaga, a la que acusan constantemente de realizar cobros excesivos a los turistas por el viaje en tren hacia Machu Picchu.



Julio Guzmán mencionó, además, que, según un estudio de la Universidad del Pacífico, "el plan morado es el mejor de todos, y el de usted (en referencia a Rafael López Aliaga), uno de los peores". Agregó que el país "no necesita odio ni discriminación ni intolerancia", sino "salir adelante".

