Elecciones 2021

La virtual congresista por Juntos Por el Perú, Ruth Luque, descartó este viernes que la propuesta de reforma del sistema de pensiones planteada por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, considere una "confiscación" de los aportes de los afiliados de las AFP.



En entrevista con el programa Nada Esta Dicho de RPP, Luque destacó que la propuesta de Juntos Por el Perú, organización que respalda a Castillo, es una reforma del sistema pensionario para obtener una pensión "universal y digna" que respete "el esfuerzo individual".



"No hay ninguna confiscación, los aportes que tienen los afiliados son intangibles. Entonces, lo que estamos planteando es una reforma del sistema como tal, eso significa dotarle de una administración distinta, estoy planteando algunas propuestas como esta que es tripartita, donde el trabajador aporta el 13%, el Estado también aporta y la empresa", dijo.



"Cuentas individuales no pueden tocarse"

Ruth Luque aseguró que el debate presidencial del domingo en Arequipa permitirá a Pedro Castillo exponer de forma clara su planteamiento sobre el sistema privado de pensiones.



"Esas cuentas individuales no pueden tocarse, tienen que respetarse, en eso no debe haber la menor duda, eso no se puede tocar, ese es el aporte y el esfuerzo de cada trabajador y eso tiene que ser respetado", afirmó.

De otro lado, Ruth Luque descartó alguna descoordinación entre los equipos de Juntos Por el Perú y Perú Libre tras recientes declaraciones de Waldermar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón.



"Todo lo contrario, ha habido mucho intercambio, desde el lado nuestro se ha compartido propuestas con relación a la salud, ciencia y tecnología, el tema agrario (...) hay una fluidez de coordinación y saludamos y nos parece importante que el profesor Castillo escuche y recoja todas las voces", expresó.

