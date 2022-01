Algunos de los precandidatos para Lima Metropolitana. | Fuente: Facebook/Twitter

Lima ha demostrado en las últimas elecciones generales ser una plaza que tiende a votar por candidatos que suelen tener un discurso conservador en lo social, liberal en términos económicos y que evoca al orden. Estos valores son representados por el espectro ideológico de la derecha. Así como en las elecciones generales del 2021, las agrupaciones con candidatos de derecha volverán a ir divididos para las elecciones municipales del 2022.

En primera vuelta, las agrupaciones de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País quedaron en los tres primeros lugares en la elección congresal de Lima Metropolitana. Entre los tres sumaron 1’ 565, 524 votos. Mientras que en la elección presidencial, Hernando de Soto de Avanza País sumó 827,853 votos, seguido de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 816,753 y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 660,523.

Tras la primera vuelta electoral, Rafael López Aliaga fue uno de los primeros en anunciar su precandidatura al municipio de Lima. En diciembre, el actual alcalde de Miraflores, Luis Molina, anunció su precandidatura a Lima por la agrupación Avanza País. En su lanzamiento de candidatura, estuvo acompañado de Hernando de Soto, quien luego renunció a Avanza País. En enero, a través de un video publicado por la excandidata Keiko Fujimori, se anunció que César Combina retornaba a Fuerza Popular para ser su precandidato a la elección municipal.

"No podemos volver a cometer los errores del 2021 donde el fraccionamiento, la falta de diálogo y el personalismo pasó gran fractura [...] Tenemos una gran responsabilidad de sentarnos y dialogar toda la verdad oposición para tener una candidatura de unidad que salve Lima", indicó Combina en su video de lanzamiento de precandidatura.

Pese a los mensajes de unidad por parte de Combina, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga descartó la propuesta de una coalición de cara a las elecciones regionales y municipales.

“Esto tiene que plantearse tres meses antes, no irse a la loca. Lo que está hablando no tiene la oportunidad. Eso debió plantearlo hace tres meses (...) No es una fusión de partidos porque eso no puede ser, ya que sí resta. Ir con la mochila de Keiko resta muchísimo”, dijo Aliaga en Willax TV.

Las preferencias electorales para Lima Metropolitana son encabezadas por Rafael López Aliaga (19%), seguido de Daniel Urresti (13%), George Forsyth (10%), Ricardo Belmont (8%), Alberto Tejada (5%), Luis Molina (4%), Richard Acuña (4%), César Combina (3%), según una encuesta de IPSOS.

¿Es una buena decisión electoral?

El politólogo Cristhian Jaramillo indicó que los ciudadanos tendrán más oferta electoral. “No es lo adecuado, pero es lo usual”, refirió. Asimismo, indicó que si bien la derecha suelen tener planes parecidos, políticamente no son iguales. “Era esperable que se separen, no persiguen los mismos objetivos políticos”, manifestó.

Jaramillo señala que las agrupaciones de derecha difieren entre sí por su “grado de conservadurismo”. “Si me preguntas, ¿es beneficioso? No tanto, porque hay más oferta electoral, generar más candidatos no ayuda a que la ciudadanía se informe de mejor manera”, indicó.

La politóloga Katherine Zegarra coincide en que se podría fragmentar el electorado que ideológicamente está posicionado a la derecha. “Va a depender mucho de cuáles van a ser sus principales agendas o temas que van a proponer como bandera, ahora sin duda al final si es negativo, porque se van fraccionando los votos”, manifestó.

Jaramillo apunta también que para las causas de sus políticos sí resulta beneficioso. “Los políticos buscan poder gobernar, si ven que su mejor opción es ir separados para llegar al gobierno. Tal vez ha sido beneficioso en su juicio. La unidad de la derecha como de la izquierda no es factible. Son demasiado diferentes, no creo que pueda ser realizable”, manifestó.

¿Una unidad es posible?

El precandidato César Combina es lo que más efusivo ha sido en su discurso de buscar una unidad entre las agrupaciones de derecha opositoras al Gobierno de Castillo. Sin embargo, para el politólogo Cristhian Jaramillo ello no sería posible porque tienen líderes distintos.

“Creo que el discurso de la izquierda se traslada a la derecha, el de buscar la unidad. [...] Dentro de la derecha también hay variaciones que parecen mínimas pero son planes estructuralmente distintos y líderes distintos. No puedo imaginar una derecha unida, teniendo a Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga coincidiendo en una sola candidatura. No lo veo posible por cómo son sus personalidades”, expresó.

Para Zegarra, la negativa de López Aliaga a la unidad responde a que ha identificado que existe un peso importante del antifujimorismo. “De hecho, el fujimorismo no ha tenido éxito en las elecciones municipales y distritales. López Aliaga ha acumulado un porcentaje importante de votos en Lima Metropolitana en las elecciones presidenciales. ¿Esto se va a repetir en las elecciones municipales? No lo sabemos aún. En esta unidad que propone Combina, pues él no encontraría beneficios, sino costos”, manifestó.

¿Contra el gobierno central?

Tanto López Aliaga como Combina señalan en sus discursos como precandidatos que son opositores al Gobierno de Pedro Castillo. ¿Resultará un discurso de ese tipo para una elección municipal?

“En las municipales no hay segunda vuelta, solo obtener la mayoría de votos. La confrontación te posiciona y creo que la estrategía más lógica, dentro de la etiqueta que parecen similares, pero internamente son distintos”, dijo Jaramillo.

“Creo que la oposición del gobierno se presenta principalmente en el Parlamento y no en los espacios municipales. Hay que tener en cuenta que Lima no es un distrito electoral que vote mucho por la izquierda. [...] Me parece que llamaría más atención las propuestas que se generarían alrededor de las problemáticas comunes que tienen los limeños más allá de la supuesta oposición que se puede hacer del gobierno municipal”, manifestó, por su lado, Zegarra.

