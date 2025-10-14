Vocero de Somos Perú: George Forsyth es "nuestro candidato" a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026

George Forsyth volverá a la campaña por la Presidencia de la República. En RPP, Uvaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, detalló que el exalcalde de La Victoria se encuentra afiliado a dicho partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

George Forsyth será el candidato a la presidencia por Somos Perú en el 2026 | Fuente: RPP

Uvaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, anunció este martes que George Forsyth será el candidato presidencial del partido para las elecciones generales del 2026.

"Nuestro candidato es George Forsyth. Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales, no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth", señaló en el programa Las cosas como son, de RPP TV.



Pizarro señaló que tanto Werner Salcedo como Jorge Pérez, gobernadores de Cusco y Lambayeque respectivamente, estaban en el bolo para ser el candidato presidencial de Somos Perú, pero ellos no renunciaron a sus cargos, por lo que el partido definió a Forsyth como su principal apuesta para estos comicios.

"Al final se ha consensuado que si Jorge Pérez renunciaba probablemente hubiera sido nuestro candidato presidencial. Pasó este hito (plazo) del JNE y al no haberlo hecho, consecuentemente el señor Forsyth es nuestro candidato", indicó el vocero de la agrupación.

Trayectoria electoral

George Forsyth, con el partido Somos Perú, ganó las elecciones municipales y fue alcalde de La Victoria en el 2018. Sin embargo, renunció a ese cargo en el 2020 para postular a los comicios presidenciales del 2021, pero con otra agrupación: Victoria Nacional.

Forsyth quedó en el octavo lugar en aquellas elecciones y el partido con el que postuló no pasó la valla electoral, quedando disuelta. Ahora volverá a intentar su llegada a la presidencia nuevamente con Somos Perú.