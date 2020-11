Julio Guzmán participó en las elecciones internas del Partido Morado. | Fuente: Andina

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, participó este domingo en las elecciones internas con miras a las Elecciones generales del 2021.

En esa línea, Guzmán se refirió a la anunciada precandidatura para el Legislativo de Martín Vizcarra, con la agrupación Somos Perú.

"Nos parece un error", sostuvo el precandidato presidencial, quien agregó que lo mejor hubiera sido que el exmandatario enfrente el proceso de investigación sin un cargo político.

"Si en verdad es inocente, hubiera sido recomendable que hubiera respondido a un proceso de investigación y no en el Congreso", comentó.

Asimismo, consideró que el partido político al cual se ha adherido Vizcarra causa preocupación. "Se está yendo con una agrupación donde mucha gente quiso vacarlo. Eso también me preocupa. En el Partido Morado no queremos saber nada de los golpistas. Me parece un error", resaltó.

De otro lado, Julio Guzmán se pronunció sobre las acusaciones en su contra por presuntamente pertenecer a los llamados "Gángster de la política".

"Yo lamento que algunos elementos del Ministerio Público estén politizados y que haya alguna parte de la prensa que se acoja a eso y diga tanta barbaridad", expresó.

En esa línea, dijo estar preparado para cualquier citación que se le requiera desde la Fiscalía. "Yo ya estoy acostumbrado a estar citado porque esto es político", aseguró.

"En política uno sabe que tiene que estar preparado para todo, porque hay mafias, tenemos un grupo de golpistas, y porque el Partido Morado se ha mostrado consistente del lado de la lucha contra la corrupción", recalcó.

