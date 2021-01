Keiko Fujimori y Verónika Mendoza, candidatas a la presidencia. | Fuente: Andina

A puertas de las segunda ola de coronavirus en el Perú, los candidatos tienen el reto de tomar las medidas de prevención necesarias para la campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2021.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, compartió este domingo un video en el que anunciaba las medidas que implementará para su campaña y lamentó el comportamiento de algunos candidatos, que han participado en aglomeraciones.

“Anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas, vamos a rediseñar totalmente mi campaña", indicó.

"Mis visitas en todo el país serán muy reducidas, se limitarán a grupos de máximo 15 personas, serán en lugares ventilados con una distancia mínima de dos metros, estrictamente con mascarilla”, señaló. “Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración, no se convocará a la prensa para no poner en riesgo a trabajadores de los medios. Si me acompañan en algún momento, será uno por uno”, agregó la candidata.

En ese sentido, se disculpó con las bases del partido que preparaban encuentros y destacó la necesidad de cuidar la salud de todos los peruanos.

“No es necesario que nadie establezca un protocolo para empezar a cuidar lo más valioso que es la salud de nuestro pueblo. Tú y tu familia son lo primero. Será mucho más difícil llegar a grupos muy pequeños sin avisar a nadie más, pero una situación tan grave debe ser manejada con firmeza y responsabilidad”, sostuvo.

Los candidatos no podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por eso que hoy presento mis nuevos protocolos de campaña.

(VIDEO) pic.twitter.com/4GJG7QTXzk — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 10, 2021

Por su parte, Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, manifestó que es complicado seguir protocolos en medio de una campaña, pero recalcó que a donde va su equipo lleva "alcohol, mascarillas, termómetro y un mensaje de cuidado".

Sin embargo, consideró necesario que las autoridades definan protocolos más precisos "que guíen a las organizaciones políticas y a las autoridades: facilitar el uso de espacios públicos para algunos eventos, definir aforos para eventos en locales cerrados, etc.".

"Esperamos que el Ministerio de Salud, Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE definan pronto, en diálogo con los partidos, un protocolo específico para campañas electorales", precisó en Twitter.

En tanto, el candidato presidencial y líder de Partido Morado, Julio Guzmán, realizó el último jueves la presentación oficial del equipo que lo acompañará en el Congreso, lo cual llevó a cabo cumpliendo con distanciamiento social, uso de mascarillas y caretas para evitar el contagio de la COVID-19.