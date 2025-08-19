ONPE inicia reuniones con partidos sobre elecciones primarias que definirán a los candidatos

Con 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, la ONPE inició un ciclo de reuniones para informar las modalidades de votación y plazos de las elecciones primarias que se realizarán en noviembre y diciembre de este año.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este martes 19 de agosto un ciclo de reuniones informativas con los 43 partidos políticos habilitados para participar en las Elecciones Generales de 2026. El objetivo es exponer la normativa, los lineamientos y los hitos de las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, en las que cada agrupación deberá definir a sus candidatos.

Primeras reuniones y participación de los partidos

Las sesiones se realizan de manera progresiva en la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima, con la asistencia de los personeros legales y los representantes de los Órganos Electorales Centrales (OEC) de cada organización. En esta primera jornada participaron el Partido Demócrata Unido Perú, el Partido Unidad y Paz y el Partido del Buen Gobierno.

El OEC, integrado por al menos tres miembros titulares y tres suplentes, está conformado exclusivamente por afiliados de la agrupación política, quienes no pueden postular en las primarias. Su rol será velar por el cumplimiento del reglamento aprobado por la ONPE y supervisar el trabajo de los órganos electorales descentralizados, candidatos, delegados, personeros y electores, afiliados o no afiliados, según corresponda.

Modalidades de votación

En las elecciones primarias cada partido tendrá la posibilidad de elegir entre tres modalidades para definir a sus candidatos:

Afiliados y no afiliados : pueden participar tanto los militantes como los ciudadanos previamente inscritos como electores.

Solo afiliados : participan únicamente a los militantes registrados.

Por delegados: elección a través de representantes que previamente fueron elegidos mediante voto universal de los afiliados, de acuerdo con los estatutos de la organización política.

Un paso decisivo hacia las elecciones de 2026

Las elecciones primarias de noviembre y diciembre marcarán un hito en el proceso electoral, pues serán la antesala de los comicios generales de 2026. Con estas reuniones, la ONPE busca garantizar que las organizaciones políticas conozcan y respeten la normativa vigente, a fin de que el proceso de selección de candidatos se realice con transparencia y dentro de los plazos establecidos.