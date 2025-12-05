Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Avanza País acepta la renuncia de Phillip Butters y anuncia que su reemplazante se conocerá luego de las elecciones primarias

Phillip Butters: Avanza País acepta la renuncia de y anuncia que su reemplazante se conocerá este domingo
Phillip Butters: Avanza País acepta la renuncia de y anuncia que su reemplazante se conocerá este domingo | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El partido político ratificó que continuarán con su participación en las Elecciones Generales del 2026 con un candidato presidencial.

Avanza País anunció este viernes que se ha aceptado la renuncia de Phillip Butters como su precandidato presidencial para las elecciones del próximo año luego de que este enviara una carta informando de su dimisión por motivos políticos y personales. En ese sentido, la agrupación confirmó que pronto se conocerá a su reemplazo.

"El nombre del reemplazante será anunciado públicamente después de las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 7 de diciembre del 2025. Por lo tanto, se comunica a los coordinadores regionales, así como a los candidatos a diputados, senadores y parlamentarios andinos, que nuestro partido tendrá fórmula presidencial completa", se lee en el comunicado emitido por el partido político.

Phillip Butters comunicó esta tarde su renuncia a la militancia en Avanza País de manera irrevocable. Mediante una carta notarial dirigida al presidente del partido, Aldo Borrero, el conductor de televisión solicitó que su desvinculación sea tramitada ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

"Agradeciendo la invitación que me hicieran en su momento, comprenderán que, por motivos políticos y personales, debo alejarme de su institución y recuperar mi independencia política, a fin de continuar con mis labores profesionales ya conocidas", se lee en el documento.

Butters precisó que, con el transcurso del tiempo, “no se ha logrado implementar ni mucho menos consolidar aspectos mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político”, elementos que consideró indispensables para asumir la responsabilidad que el partido le había delegado.

José Williams podría reemplazarlo

Tras la decisión de Phillip Butters de renunciar a su militancia a Avanza País, y por consiguiente a su aspiración presidencial, el partido inscribió ante la ONPE otros cuatro reemplazantes: los congresistas José Williams y Adriana Tudela, Luis Flores (secretario general) y Nilda Suca (excandidata al Congreso).

Williams, quien fuera presidente del Congreso, está como primer reemplazante y sería la opción de la agrupación para liderar la plancha presidencial.

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Avanza País Phillip Butters Elecciones Generales 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA