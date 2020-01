Solidaridad Nacional no hace mea culpa de la cuestionable actitud de su candidato al Congreso Mario Bryce, quien la mañana del martes le quiso regalar un jabón al también candidato de Junto por el Perú, Julio Arbizú.



Este acto fue calificado como discriminatorio por este último, y por ello el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la humanidad-discriminación. Para el partido del sol, detrás de esto estaría el presidente Martín Vizcarra.



“Mire qué rápido se mueve la Fiscalía al mando del dictador Vizcarra. (…) Qué raro que salga una denuncia en horas, cuando en el Perú las denuncias salen en semanas”, dijo en ¿Quién tiene la razón? Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional.



Según el también ex regidor de Lima durante la segunda gestión de Luis Castañeda, si el mandatario no ha hecho directamente la gestión de la denuncia, lo ha hecho por personas en el medio. Además, negó que el gesto de Mario Bryce haya sido discriminatorio.



“No (me parece una actitud despectiva). (…) Es un símbolo lo que ha hecho el periodista Mario Bryce. Limpiémonos de la cochinada, no física, sino que limpiémonos de la brisa bolivariana. El señor Arbizú representa una amenaza para el país. El marxismo ideológico que quiere traernos a Perú desde Venezuela”, afirmó en RPP.



Además, afirmó que en los próximos días presentarán al Ministerio Público un audio en el que se escucha a Julio Arbizú presuntamente amenazar de muerte a Mario Bryce. Aunque no dio fe de ello en el programa.