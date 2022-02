Daniel Soria, exprocurador general de la República. | Fuente: Andina

Daniel Soría Luján, quien fue apartado del cargo de Procurador General del Estado por el Ejecutivo, afirmó este miércoles que la resolución que da por conluida su designación "es ilegal" y que evaluará tomar acciones en el Poder Judicial para que la medida sea considerada como tal.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP explicó que la resolución publicada en la edición extraordinaria de El Peruano la noche del martes tiene como base "única y exclusivamente" una disposición transitoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del 2007, que permite cesar a un funcionario por perdida de confianza.

Indicó que ese fundamento para su cese en el cargo no tiene base legal, "porque la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango (decreto legislativo 1326) que se dio diez años después (2017)".

"Una norma posterior y especial que, en el artículo 17, (establece) los motivos de remisión de los miembros del consejo directivo, entre ellos el Procurador General del Estado", afirmó.

Informe de Contraloría

En ese sentido, Soria puntualizó que los fundamentos para retirarlo del cargo no tienen que ver con el informe emitido el lunes 31 de enero por la Contraloría a través del Organo de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Justicia, en el que se advertía indicios de irregularidades en su nombramiento como procurador en febrero de 2020.

Según el informe de la OCI, Soría fue nombrado en el cargo "sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado" y "sin contar con el informe técnico o legal" que la sustente su designación.

El exprocurador dijo a Ampliación de Noticias que discrepa con que se excluya para el cargo que desempeñó a quien antes no haya sido "procurador o abogado de una procuraduría".

"Discrepo de ese razonamiento y ya lo he mencionado en el pasado, porque la actividad de defensa jurídica Estado trascienden en la práctica el trabajo de una procuraduría concreta. Es decir, hay abogados que no trabajan en una procuraduría, pero hacen defensa jurídica del Estado", comentó.

Al respectó mencionó que en la Defensoría del Pueblo trabajó en el cargo de adjuntía en asuntos constitucionales, donde participaba "en la elaboración de las demandas que el Defensor del Pueblo presentaba en procesos del constitucionales". "Es exactamente la misma actividad que, por ejemplo, hace la procuraduría especializada en materia constitucional", señaló.

Institucionalidad de la Procuraduría

Soria dijo que de acuerdo a las normas de la Contraloría, ante informes como el OCI sobre su designación, se espera una plan de acción del organismo correspondiente, en su caso el Ministerio de Justicia, para tomar medidas sobre los indicios de irregularidades.

"El informe va a despacho y tiene un plazo de 10 dias. Ese plan de acción, hasta donde tengo entendido no se he llevado a cabo. No se ha esperado ese procedimiento de control para emiitr la resolución de esta madrugada.

En ese sentido, reiteró que en los considerandos de la resolución que lo saca del cargo no se menciona el informe de Contraloría que hubiera llevado a declarar la nulidad de su designación, sino solo el cese por perdida de confianza, que considera ilegal.

No obstante, Soria reconoció que la resolución firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, está vigente y ya no ejerce el cargo y las eventuales acciones legales que interponga será como persona particular.

Finalmente, dijo que su principal preocupación es que se erosione la institucionalidad del sistema de la procuraduría, más allá de los nombres que entren y salgan de la institución.





