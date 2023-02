Pedro Pablo Kuczynski debe responder ante la justicia por el caso de aportes a la campaña del partido Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP

En la primera entrevista desde que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara las prohibiciones en su contra para brindar declaraciones a la prensa, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski habló sobre su situación legal en la actualidad. El exmandatario precisó que, debido a que el Poder Judicial ha incautado sus propiedades, el proceso judicial en su contra lo ha arruinado al quitarle sus ingresos de arrendamiento.

“He ido a la Fiscalía más de 100 veces como investigado o testigo, y hasta el día de hoy no tengo una sola acusación. O sea ha sido realmente un periplo un poco triste para mí y mi familia. Fueron incautadas nuestras propiedades. Yo vivía en parte del alquiler de una de esas casas. Los inquilinos fueron expectorados por la Fiscalía. Y mi casa en Cieneguilla, donde pensaba retirarme en un clima mejor que el de Lima... de esa casa, como se ha visto en la televisión, no queda nada. El Programa Nacional de Bienes Incautados dejó que fuera completamente vandalizada, quemada, destruida: no quedó nada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Ahora estamos pidiendo recuperar las casas de la familia que están a nombre de mi hija. Primero para poder arreglar el desastre que hay en Cieneguilla. La casa en San Isidro, que hoy está ocupada por una oficina de no sé muy bien quién, en medio de una zona residencial, yo la alquilaba a la Embajada de Sudáfrica y después a una empresa de China, que me daba un ingreso con el cual puedo pagarle a mi abogado. Porque todo esto francamente me ha arruinado", agregó.

Situación judicial

El último jueves 2 de febrero el Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país por 30 meses que pesaba sobre el expresidente por el caso de aportes a la campaña del partido Peruanos por el Kambio. Ante ello, Kuczynski mencionó que el proceso por lavado de activos ha generado que sea visto como un criminal en Estados Unidos.

“Es la primera entrevista que doy desde que la Corte Suprema, hace unos meses, me quitó todas las restricciones muy injustas que me pusieron a partir de mi renuncia hace ya cinco años atrás (...). Tenía varias prohibiciones, ahora tengo una menos. Pero subsiste la prohibición de salir al extranjero por el momento. Todo esto empezó hace más de cinco años con una mayoría arrolladora en el Congreso, que nombró una comisión llamada la ‘comisión Bartra’. Lo más importante es que esta comisión no veía nada de lo que había hecho mi gobierno. Se centró en cosas que ocurrieron 15 años antes, cuando yo era ministro de Economía. De mi gobierno, no hay acusación ni proceso. Lo que hay es algo que yo pienso que cometí una negligencia, un posible conflicto de interés. Y por eso he estado cinco años con estas restricciones. De esos cinco años, he estado tres con arresto domiciliario. En buen cristiano: preso en mi casa”, aseveró.

“Lo importante es que yo he colaborado con la justicia en todo. Es algo que ocurrió hace 20 años. Está prescrito, pero lo transforman en lavado de activos. No hay ningún lavado de ninguna especie. ¿Qué hace el lavado? Que se puede prolongar, prolongar, prolongar. Y en Estados Unidos yo soy visto como un criminal. Me cerraron mi cuenta de pensiones, me cerraron mi cuenta bancaria. Yo vivo, como mucha gente en el Perú, que no tiene cuentas bancarias”, finalizó.