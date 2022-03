Petroperú | Fuente: Andina

Un audio con la voz de una persona cercana al hasta ayer gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, revelaría direccionamiento en contratos millonarios dentro de la empresa del Estado, según el programa Punto Final.

"Justo tengo dos compras...dos emergencias por el tema de remediación, una por 10 millones, otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso ¿ya? Pero simplemente quiero saber si es que pueden hacerlo para poder involucrar... total ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí, en Petro", se escucha en el mensaje de voz enviado WhatsApp y remitido entre fines de enero y comienzos de febrero pasado.

De acuerdo con el informe periodístico, la voz en el audio sería de Marcio Chumacero, gerente general y dueño del 95 % de las acciones AVP y Seguridad SAC, empresa que actualmente tiene una relación contractual con Petroperú y que se encuentra comprendida en una investigación de la Fiscalía anticorrupción por la presunta desaparición de información del registro de visitas de la sede principal de la empresa en el caso Karelim López y Samir Abudayeh.

"Sí parece que es mi voz, pero no trato temas que no sean los de seguridad, no entiendo ese audio de dónde proviene", señaló. "No reconozco eso, yo nunca tuve ninguna conversación, porque no veo temas de Petroperú, veo netamente temas de seguridad de la empresa", indicó Marcio Chumacero sobre al audio.

Servicio de seguridad

La empresa de Marcio Chumacero brinda el servicio de protección personal para la alta dirección de Petroperú desde el 9 de diciembre del 2021 por un costo de más de S/ 560 000. Es decir, para el entonces gerente general Hugo Chávez y para el presidente del directorio de la empresa, Mario Contreras.





"Esto es un servicio especial de cuidado de dignatarios, son gente muy preparada. En cambio, los otros servicios son de vigilantes, control de puertas. Y la verdad se tomó en un momento de emergencia, porque tuvimos que botar a una empresa que cuidaba y a otra más, porque encontrarmos una serie de debilidades", dijo Hugo Chávez a Punto Final.

Según el informe técnico de la contratación de servicio, la única empresa que remitió cotización fue AVP y Seguridad SAC e inmediatamente fue contratada. Marcio Chumacero afirmó que el servicio les llegó por correo electrónico de Petroperú bajo un proceso formal.

El otro accionista de AVP y Seguridad SAC es Hans Heysen Arévalo, quien admitió tener una relación amical con Hugo Chávez desde años. Sin embargo, Hugo Chávez sostuvo que solo es un conocido. Heysen registra visitas a Petroperú el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del 2021, días antes que AVP y Seguridad SAC presentara su cotización y fuera contratada. Chumacero, por su parte, ingresó a Petroperú el 9, 10, 13 y 22 de diciembre del 2021.

Contratos de remediación

En relación con los contratos nombrados en el audio, Punto Final halló dos únicos contratos de remediación suscritos durante la gestión de Hugo Chávez en Petroperú para atender derrame de petróleo del oleoducto Norperuano. Uno producido el 31 de diciembre del 2021 en la zona de Tuyunza y el otro ocurrido el 21 de enero del 2022 en la zona de Nueva Alianza.

La Contraloría General de la República observó el contrato firmado en marzo por el Consorcio Hermes (conformado por Hermes Organización EIRL y Gloval Services Villacrez SRL) para la remediación de la zona de Nueva Alianza, con un monto de casi 13 millones de soles, debido a que no cumplía la experiencia exigida. Monto y tema nombrados en el audio.

