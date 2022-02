Carlos Garatea, rector de la PUCP. | Fuente: PUCP

El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Garatea, dijo que la ley aprobada en primera votación en el Congreso que cambia la composición del directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), afecta la independencia y debilita el rol de este órganismo supervisor.

"Lo que hace es incorporar como juez a las partes, que el regulador esté también conformado por quienes van a ser regulados. Eso es un enorme retroceso a las reformas que venimos desarrollando en el sistema universitario desde la creación de la Sunedu", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

En la víspera, un grupo de 18 universidades particulares y públicas de distintas regiones del país, entre las que se encuentra la PUCP, expresó su rechazo al proyecto de ley, recientemente aprobado en primera votación por el Congreso. A través de un comunicado, consideraron que esta iniciativa "atenta contra la reforma universitaria" iniciada en 2014, contraviene la imparcialidad de la Sunedu y pone en riesgo la idoneidad de su Consejo Directivo.

Garatea menciónó que docentes e investigadores de otras universidades que no firmaron el comunicado a nivel institucional también han expresado una posición concordante con el pronunciamiento, como es el caso de "160 colegas" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya rectora, Jeri Ramón Ruffner, se ha manifestado a favor de la ley aprobada en el Parlamento.

"No es un tema entre una universidad y la otra, sino es en realidad una posición en relación con lo que estamos entendiendo como la mejor manera de asegurar la calidad en la formación universitaria", dijo.

Autonomía universitaria

El rector de la PUCP afirmó que en las últimas semanas, se ha terminado por distorsionar el término autonomía, uno de los conceptos que la norma aprobada en el Congreso plantea restablecer.

"La autonomía no puede ser ser un pretexto para que las universidades, simplemente, hagan lo que quieran. La autonomía no puede ser un pretexto para que se entreguen títulos a (nombre de) la Nación a millones de muchachos sin que estos hayan pasado por una formación que corresponda a condiciones mínimas de calidad", manifestó.

"La autonomía no puede ser un pretexto para promover a profesores que no cumplen con las condiciones para acceder a los grados superiores. La autonomía no puede ser un pretesto para huir de la regulación, y dar carta blanca a que se vuelvan a cometer los erroes, las deficiencias, las estafas que ya vivimos antes de la implementación de la Sunedu en el país", agregó.

Garatea advirtió que de aprobarse la ley en una segunda votación, se consumaría un retroceso en la reforma universitaria que está en curso. "Desvirtuaría todo", dijo.

