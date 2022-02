Sunedu | Fuente: Sunedu

Oswaldo Zegarra Rojas, superintendente de Sunedu, anunció que presentarán una acción de amparo contra proyectos contrarreformistas que se promueven en el Congreso. En conferencia de prensa, dijo que el proyecto de ley aprobado en primera votación en el Parlamento busca capturar a la Sunedu.

“Hoy vamos a tener que presentar una cuestión de amparo contra algunos proyectos que nos parece que no son los más adecuados para la reforma. No defendemos cuestiones personales. Este consejo directivo tiene larga trayectoria, no buscamos privilegios”, dijo Zegarra en conferencia de prensa.

En otro momento, Zegarra lamentó las declaraciones de la rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Ramón. “No hace eco a ese prestigio. Lamentamos, porque hace aseveraciones absurdas. El mismo expresidente Francisco Sagasti le ha enviado una carta contundente para que se retracte”, dijo.

'Autocracia'

Asimismo, el superintendente dijo que el proyecto aprobado en primera instancia bajo el título de “restablecer la autonomía universitaria” en realidad confunde el concepto de autonomía con “autocracia”. “Para que quienes manejen la universidad hagan y deshagan a su antojo sin rendir cuentas a estudiantes ni comunidades ni al Estado”, dijo.

“No quieren eliminar al regulador, quieren capturarlo, y mantenerlo como si nada hubiera pasado”, dijo Zegarra.

"Es como si los bancos tuvieran un asiento en la Superintendencia de Banca y Seguros", comentó.

En conferencia de prensa, afirmó que el dictamen ha sido promovido bajo el eslogan engañoso de restablecer la autonomía universitaria, pero esconde "un propósito más oscuro y plagado de intereses", por el cual se busca retornar a la época de mayor crisis de la educación universitaria, cuando las universidades tenían licencia para actuar sin dar cuenta a nadie.



