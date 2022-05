El nuevo magistrado del TC señaló que no dará más entrevistas en medios cuando asuma oficialmente el cargo | Fuente: RPP

Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado electo del Tribunal Constitucional (TC), afirmó este martes que si bien ha defendido a partidos políticos, eso no significa que afectará las votaciones que tenga cuando vea algún caso en la entidad donde estará por los próximos años.

"No soy abogado de ningún partido. Yo soy constitucionalista especializado en temas electorales y dentro de mi campo he defendido a Renovación Popular, colectivos civiles y otros grupos políticos. Este nuevo tribunal colaborará con los poderes públicos, armonizará y contribuirá a que la democracia funcione. Desde que asuma el cargo ya no vendré a los medios de comunicación porque es importante que un juez se pronuncie por sus decisiones. De mi parte quisiera centrarme en la fundamentación de mis sentencias", explicó en el programa Nada esta dicho de RPP.

Gutiérrez consideró que la elección hecha por el Congreso es histórica, porque se llegó a consensos y altas votaciones para seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

"Gracias al Congreso se debe llegar a puntos de coincidencia que permitan generar consensos y permitir la gobernabilidad", explicó en el programa.

Por otro lado, el magistrado del TC respondió a los cuestionamientos a su designación por supuestamente tener sanciones de tránsito. Al respecto, negó que tenga deudas por ello y criticó que se vinculen información errónea.

"Nunca he tenido una sanción de tránsito, he tenido multas las cuales he cancelado. No obtengo ninguna deuda y a mí me han dado de alma por todos lados por parte de ciertos sectores. Pero garantizo que no hay deudas, así que hay una distorsión de la información", manifestó.





Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, quien reemplazará al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, obtuvo 97 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones para llegar al TC.

Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Ignacio de Loyola. También se ha desempeñado como asesor parlamentario de las comisiones de Constitución, de Justicia y de Trabajo.

Congreso eligió a los seis nuevos magistrados del TC

El pleno del Congreso de la República eligió a Humberto Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdéz y César Ochoa Cardich como magistrados del Tribunal Constitucional.

"Congresistas, hemos logrado nombrar a los seis miembros del Tribunal Constitucional que con tanta espera por tantos años... quiero agradecer a la comisión, a su presidente. Pido un aplauso para ellos", expresó María del Carmen Alva, titular del Congreso.