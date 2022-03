Pedro Castillo en su última presentación ante el Congreso, el último 16 de marzo. | Fuente: Presidencia

Este lunes 28 de marzo, cuando cumple ocho meses de haber asumido el cargo de presidente del Perú, Pedro Castillo, afrontará una moción de vacancia presentada en su contra en el Congreso, que busca acabar con su mandato por una supuesta "incapacidad permanente".

Para el debate de la moción de censura presidencial, el pleno de Congreso sesionará desde las 3:00 p.m. La convocatoria, firmada por el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, señala que los parlamentarios pueden asistir de manera presencial en el Hemiciclo de Sesiones o, virtualmente, en la plataforma de sesiones.

El pedido de vacancia se planteó por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución: "Permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso". y de acuerdo con lo establecido en el artículo 89-A del Reglamento del Parlamento, el presidente de la República puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado, hasta por sesenta minutos.

La eventual destitución del mandatario requerirá el voto favorable de dos tercios del hemiciclo, lo que suponen 87 de los 130 miembros del Congreso.

La moción de vacancia

El pasado 8 de marzo, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya impulsó junto con otras bancadas la moción de vacancia contra Pedro Castillo.



Entre los argumentos que esgrimen están la designación de, al menos, diez ministros que no cumplen con los requisitos pare el cargo, la existencia de un supuesto "gabinete en la sombra" o su presunta intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia.

Otros puntos de la iniciativa son las presuntas "contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales", así como las supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales.



Castillo podría asistir al Congreso este lunes junto con su abogado, en un segundo intento de destitución en su contra en lo que va de su mandato. En el primero, celebrado a fines de diciembre de 2021, la oposición no alcanzó los votos necesarios para su debate.

La noche del domingo, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo en el dominical Panorama que el presidente Pedro Castillo aún está evaluando si asistirá al Congreso para responder por la moción de vacancia. Según manifestó, el abogado del mandatario, que sí acudirá a la sesión en la que se debatirá la iniciativa, le recomendará si es que debe o no acudir ante la representación nacional.

Votos en el Congreso

Hasta el momento, parece poco probable que la iniciativa de vacancia alcance los 87 votos mínimos para su aprobación, según las posturas que han manifestado las bancadas.



En principio, Castillo cuenta con el apoyo de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y algunos congresistas de otras agrupaciones, que suman, al menos, 44 votos, si bien las posiciones pueden variar. Por el contrario, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País votarían a favor de la destitución del presidente junto con miembros de otros partidos como Podemos Perú.



Si se toman en cuenta los votos de quienes apoyaron la iniciativa en primera instancia de forma unánime, el resultado corresponde a 84 votos, por lo que la destitución no saldría adelante, pero hay bancadas y congresistas que no han declarado su posición, así que las cuentas no son exactas.

Pedro Castillo junto a la vicepresidenta Dina Boluarte y los ministros del gabinete que dirige Aníbal Torres, saliendo de Palacio de Gobierno el pasado 15 de marzo. | Fuente: Presidencia

¿Que sucede si procede la vacancia?

La pregunta que ronda en el aire es qué pasará si finalmente la destitución por incapacidad moral del presidente sale adelante.Según el artículo 115 de la Constitución, es el vicepresidente quien debe asumir las funciones.



Eso significa que la vicepresidenta, Dina Boluarte, abogada e integrante de Perú Libre, ocupará la jefatura del Estado.



Si Boluarte renuncia o se encuentra impedida, ocuparía el cargo el segundo vicepresidente, cargo vacante en el gabinete de Castillo, por lo que las funciones presidenciales serían asumidas por la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, perteneciente al grupo de derecha, Acción Popular. En ese caso, Alva debería convocar elecciones de forma inmediata.

La encuesta del domingo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado por La República, reveló que el 80 % de los peruanos considera que lo más conveniente para el país sería convocar elecciones generales en caso de que se vaque al presidente Pedro Castillo.

El sondeo muestra que el 9 % de los encuestados piensa que la vicepresidenta, Dina Boluarte, debería ser quien asuma la jefatura del Estado, en caso de que Castillo sea destituido y un 5 % opina que solo se deberían convocar elecciones presidenciales y mantener a los congresistas.

La mitad de los encuestados está a favor de vacar a Castillo, frente al 47,5 % que optaría por respaldarlo si tuviera que votar en el debate de vacancia. (Con información de EFE)