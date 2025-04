"Confío en la reflexión madura del Congreso": abogado de Dina Boluarte sobre posible nuevo intento de vacancia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, insistió en que no se generó un abandono de cargo o una omisión de funciones cuando la mandataria se sometió a una cirugía en el 2023. Esto, en respuesta a lo dicho por el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, sobre una posible infracción constitucional que derive en una vacancia.

"Hay una inexistencia de exigencia de comunicar cualquier tipo de intervención (…) En el hipotético caso de que la presidenta merecía un descanso, incluso en ese escenario, en el terreno de los hechos, la presidenta no abandonó el cargo, el gobierno no estuvo acéfalo y no hubo ningún descuido en la función", señaló.

"Confío en la reflexión madura del Congreso (…) Creo que hay que darle un poco de bandera blanca a la política en el país y educar a la población de que el gobierno es de cinco años, no de cuatro, y que los mandatarios deben transitar cinco años y no el tiempo que la política, los adversarios o las instituciones lo decidan", apuntó.

Tras recordar que anteriormente se han presentado -sin éxito- alrededor de cuatro intentos de vacancia, el abogado de la mandataria dijo estar "absolutamente convencido" en que la conclusión de la investigación del denominado 'caso cirugía' apuntará a que no hubo abandono del cargo. Caso contrario, adelantó que "lo lucharemos a nivel judicial".

Dina Boluarte "tiene una correa ancha para soportar sus temas legales", dice su abogado

Abogado de Dina Boluarte en contra de investigarla durante su mandato

Después de escuchar a las partes, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló este jueves que antes de finalizar el mes de mayo el organismo que dirige se pronunciará sobre la demanda competencial planteada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de determinar si la presidenta Dina Boluarte puede ser investigada mientras aún esté ejerciendo funciones.

Al respecto, Joseph Campos, quien también es abogado de Dina Boluarte, indicó en Las cosas como son que -en total- son 18 las investigaciones que se le han abierto a la jefa de Estado, aunque algunas de ellas ya han sido archivadas.

Asimismo, el letrado indicó que el artículo 117 de la Constitución fue establecido para que la mandataria solo sea investigada en cuatro ocasiones y -así "no se distraiga de su tarea de gobernar".

"[El artículo 117] se hizo para una persona especial, para un personaje especial en el sistema constitucional peruano, que personifica la Nación, [para] darle una prerrogativa reforzada. […] La intervención que hace la Constitución [es] para que no lo investiguen, para que no lo acusen", expresó.

"De tal manera que no es una acción que termine en impunidad, sino termina en una situación que tiene como explicación que el presidente, en vez de estar soportando 15 o 18 [investigaciones], ya con una es suficiente. [Asimismo], para que no esté soportando situaciones que puedan distraer de su acto, de su tarea de gobernar", acotó.

Como se recuerda, el artículo 117 de la Constitución señala que la mandataria solo puede ser investigada por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso u obstruir la reunión de integrantes del JNE, Parlamento y otros organismos electorales mientras se encuentre en el cargo.