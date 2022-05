"No podemos prejuzgar que es copia": Ministro de Cultura pide someter a investigación presunto plagio en tesis del presidente Pedro Castillo

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, descartó que el presidente Pedro Castillo le haya ofrecido ser el presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres. | Fuente: RPP

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló este martes que se debe someter a investigación el presunto plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo para obtener el grado de magíster y pidió no prejuzgar que es una copia.



En entrevista con Las cosas como son de RPP, Alejandro Salas aseguró que el mandatario Pedro Castillo presentará su defensa "sin ningún tipo de problema" sobre esta denuncia revelada en el programa dominical Panorama.

"Que se revise, que se investigue. Todo lo que nos da un reportaje de televisión siempre es una visión general para poder investigar en un camino. No podemos prejuzgar, anticipar o ya juzgar que es una copia como se está diciendo. Creo que hay que investigarlo. Todos tenemos derecho a que cuando salta una investigación, podemos exponer ante quien corresponda nuestra defensa", dijo.

Salas cuestiona Comité Evaluador y a Turnitin

Alejandro Salas afirmó que cuando un estudiante "con buena voluntad" presenta una tesis puede equivocarse en citar u obviar citas. El titular del sector Cultura afirmó que si existe la copia de textos del marco teórico es responsabilidad de Comité Evaluador de Tesis de la universidad.

"Si a mí me dice mi Comité Evaluador 'tu tesis es pésima o está todo copiado', yo tengo que subsanar todo eso", sostuvo.

Además, Alejandro Salas cuestionó la idoneidad del programa informático Turnitin y expresó sus dudas si está homologado, calibrado o está reconocido como software oficial para detectar plagios de tesis.



"De pronto no es problema de ninguno de los dos (Comité Evaluador o tesista) y es problema de este programa, que ni siquiera es un programa oficial y que estamos tratando de validar un programa informático", expresó.

De acuerdo con el programa Panorama, el mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes habrían realizado plagio en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster en educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo en el año 2012.

Según el informe periodístico, el 54 % del contenido de la tesis de la actual pareja presidencial presenta coincidencias con otros autores nacionales y extranjeros tras un análisis con el programa antiplagio Turnitin.

"Debemos esto someterlo a investigación, a la investigación académica que corresponda", insistió Alejandro Salas.

Niega cargo de premier

De otro lado, el ministro de Cultura descartó que el presidente Pedro Castillo le haya ofrecido ser el presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres. Según la revista Hildebrand en sus trece, esta propuesta no se concretó debido al derrumbe en el complejo arqueológico Kuélap.

"Falso, eso no sé de dónde sale (...) primero sale que es vocero, luego que quiere ser premier, no. Primero, tenemos un premier en ejercicio, que está trabajando de manera correcta, ha sido mi profesor universitario y merece todo mi respeto y nada, eso son leyendas, como muchas leyendas que salen", indicó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.