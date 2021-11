Anahí Durand: "Los informes noticiosos no pueden definir la continuidad o no de un presidente"

Ministra de la Mujer, Anahí Durand. | Fuente: Ministerio de la Mujer

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, afirmó este lunes que "el ruido político y los informes noticiosos no pueden definir la continuidad de un presidente" elegido por voluntad popular, en alusión a la iniciativa de una moción de vacancia contra Pedro Castillo en el Congreso y a un reciente informe periodístico que asegura que el mandatario continúa despachando desde una casa en Breña pese a un cuestionamiento de la Contraloría.

"Hay que poner las cosas en su real dimensión, creo que no podemos exagerar ni generar zozobra ni desestabilización", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Afirmó que no está al tanto de la reciente denuncia sobre las supuestas reuniones de Castillo, porque está abocada a la emergencia por el sismo de magnitud 7.5 en Amazonas; no obstante, dijo esperar que el caso se transparente.

"Todo este tema creo que debe investigarse, debe esclarecerse, debe haber transparencia, pero mi prioridad debe ser esa (atender la emergencia en Amazonas) tenemos que seguir viajando hoy, atendiendo a poblaciones que han sido afectadas", dijo.

Asimismo, opinó que la intención de una vacancia presidencial le parece "una movida de un sector golpista que sigue lamentándose de los resultados electorales".

"El marco constitucional es muy claro, el Congreso lo definirá (la admisión a debate de la moción de vacancia) el 7 de diciembre tal como ellos han quedado. Nosotros tenemos que seguir trabajando", afirmó.

Defiende que Pedro Castillo no dé entrevistas

Durand dijo que no se puede comparar la situación de Pedro Castillo con la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que renunció a la presidencia tras una moción de vacancia presentada en su contra con el respaldo de bancadas de izquierda.

"No puedes comparar a un presidente que tiene cuatro meses en el cargo, que llegó con una oposición que claramente decía que había fraude [...] con un presidente que tenía probadas denuncias de estar involucrado con el caso Odebrecht y que ni siquiera fue vacado, renuncio ante el peso de las argumentos [...] No se puede comparar porque a cuatro o cinco congresistas no les ha gustado como está gobernando el país", manifestó.

La ministra de la Mujer defendió la postura de Pedro Castillo de no dar entrevistas a los medios de comunicación y preferir hacer pronunciamientos en actos públicos sin responder a la prensa en sus visitas distintas localidades y ciudades del país.

"Aunque me parezca bien o no, es lo que él está informando a la población, es un mecanismo de información y de comunicación que él ha definido. No creo que tenga subvalorarse o menospreciarse. Yo creo que hay que dar la cara a la población, el presidente la está dando, se está reuniendo con la gente a donde va", comentó.

