Avelino Guillén sobre designación de profesores como prefectos: Ha sido el criterio del presidente Castillo

Avelino Guillén, ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, Avelino Guillén, defendió la decisión del presidente Pedro Castillo de proponer a profesores para cargos de prefectos en varias regiones del país y señaló que su sector ha tenido "especial cuidado" en verificar que estos cumplan "con las exigencias y requisitos que establece la norma".

"Todos los designados como prefectos son la propuesta del señor presidente, (que es) de profesión profesor de aula y él ha tenido su criterio, proponer a maestros, a profesores", dijo a la prensa durante una actividad en el emporio comercial de Gamarra.

Guillén aseguró que en caso se supiera que los prefectos designados no cumplen con los requerimientos del cargo "simplemente no se les nombra o se deja sin efecto su designación". "Nosotros no tenemos ningún compromiso en ese sentido", dijo.

El diario El Comercio reveló a inicios de enero que el presidente Castillo nombró como prefectos a 13 maestros vinculados con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato que habría tenido entre sus dirigentes al mandatario.

El Fenatep es un grupo sindical que derivó del Conare Sutep, una de las alas radicales del gremio magisterial que vinculado al Movadef. El Fenatep tuvo una participación protagónica en la huelga magisterial del 2017 que encabezó Castillo y ahora busca convertirse en el Partido Magisterial y Popular.

Neutralidad en elecciones

Guillen dijo esta mañana que los prefectos "tienen que guardar absoluta neutralidad con el proceso electoral que se avecina en octubre" para elegir a alcaldes y gobernadores regionales, en alusión a las críticas a la designación de prefectos ligados a una agrupación con aspiraciones a inscribir un partido político.

"La labor de los prefectos está establecida en la ley. está en la norma y tienen que guardar neutralidad política en este proceso electoral. Hemos tenido especial cuidado que estos prefectos designados [...] y han sido evaluados por los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior", afirmó.

De otro lado, Guillén explicó que no acompañará al presidente Pedro Castillo a Colombia para participar del gabinete binacional con el país vecino, porque "hay importantes operativos en curso" que requieren su presencia en el país. Además, indicó que por el crecimiento de contagios de la COVID-19 en la región, las autoridades colombianas comunicaron que para limitar el aforo solo "estaban en capacidad de recibir" a cinco personas como máximo en la delegación peruana.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.