Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, rechazó este miércoles actos de corrupción durante su gobierno en una ceremonia de saludo por Año Nuevo de los líderes religiosos del Perú.



"No hemos venido a robar un centavo al país. Y lo digo siempre porque, a pesar que mis padres son iletrados y no conocen una letra, nos han hecho entender que el pan se come con el sudor de la frente. Muchas veces se nos quiere involucrar y hacer pensar que somos más de lo mismo, un gobierno más de lo mismo, cuando lo que queremos es marcar la diferencia", dijo en Palacio de Gobierno.



Ante los líderes religiosos, el mandatario Pedro Castillo pidió también ayuda para corregir errores durante su gestión en referencia a garantizar los derechos constitucionales de la población.

"Las puertas de este gobierno y del despacho presidencial están abiertas para acercanos más a la organización, para acercarnos más a los ministros, donde haya necesidades, donde tiene necesidades la iglesia, para que hagamos un trabajo conjunto para acercanos más y ver de qué manera las escuelas estén habilitadas", expresó.

Además, el presidente Pedro Castillo indicó que se reunirá siempre con los líderes religiosos y retomar los valores en el país, pues existe una crisis generalizada en diversos aspectos, que incluye además una crisis sanitaria.

"Tenemos que actuar más allá de una convocatoria, más bien viendo a las personas comprometidas para salir adelante, es muy valioso respaldar a las organizaciones y reconocer en su actuar mismo. El Perú no va a salir adelante si entre hermanos estamos de espaldas", manifestó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.