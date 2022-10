Beatriz Merino estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La exdefensora del Pueblo y exjefa del Gabinete Beatriz Merino rechazó los ataques realizados por el presidente Pedro Castillo contra el Ministerio Público en su mensaje a la Nación de anoche.

“Yo le doy respaldo absoluto al Ministerio Público y a la fiscal de la Nación (Patricia Benavides), quienes como defensores de la legalidad son los encargados por la Constitución del Perú de proteger a la sociedad de los delincuentes”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Estoy un poco sorprendida, porque cuando se tiene alguna responsabilidad de Estado se debe agradecer a quienes colaboran denunciando a los delincuentes y colaboran con la limpieza e integridad de la función pública, porque el enemigo de todos los peruanos es el corrupto, el enemigo de todos los peruanos es el delincuente”, añadió.

Lo dicho por Castillo

Como se recuerda, Pedro Castillo, en su discurso de anoche, reiteró sus críticas a la Fiscalía de la Nación por presentar una denuncia constitucional en su contra. En ese sentido, aseguró que esa acusación no tiene ninguna corroboración y pone en evidencia la concertación de un complot hacia su gestión.

El mandatario señaló en su discurso que la Fiscalía “procesa a funcionarios” de su gobierno y “los presionan para arrancarles falsas declaraciones” con la finalidad de comprometerlo “en delitos que nunca cometió.

“No se ataca a quien denuncia la corrupción, más bien se le agradece. Por eso, no comprendo esos insultos y ataques al Ministerio Público y a la fiscal de la Nación. Me imagino que los delincuentes en el Perú se deben estar frotando las manos, muy contentos; porque en realidad no se puede atacar de esa manera a quien tiene la obligación de protegernos de los delincuentes”, refirió Beatriz Merino.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: