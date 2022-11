Betssy Chávez | Fuente: Ministerio de Trabajo

Betssy Chávez, nueva presidenta del Consejo de Ministros, aseguró que el gobierno no tiene en mente presentar una segunda cuestión de confianza ni cerrar el Congreso. En ese sentido, afirmó que ella buscará el diálogo con la oposición en el Parlamento.

"No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo (al Congreso) para tender puentes de diálogo. Los ciudadanos han elegido un gobierno que esté hasta el 2026 y a los señores legisladores hasta ese mismo año. Yo considero que una oposición es importante, vital para crecer. Aquí no somos ventrílocuos no tenemos que tener una mentalidad homogénea", expresó en una entrevista a TV Perú.

Betssy Chávez recalcó que para el Poder Ejecutivo, se asume que el Congreso ya rechazó la primera cuestión de confianza tras la renuncia de Aníbal Torres y tienen los fundamentos jurídicos para sustentarlo.

"Nosotros hicimos un acta (en Consejo de Ministros) que indica la resolución suprema con la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres en su calidad de premier en mérito a su carta de renuncia y esta en mérito al acta de sesión de la PCM donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Si decir eso con esta claridad significa que no me den la confianza, yo no puedo obligar a los legisladores a que lo hagan, pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía", agregó.

Chávez afirmó que el Congreso mutiló la cuestión de confianza en perjuicio del Poder Ejecutivo y consideró en ese sentido que se debe restituir el equilibrio de poderes.

"Un sector del Congreso ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza, que era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo, así como el Legislativo tiene la prerrogativa de la interpelación y censura", manifestó la primera ministra.

Por otro lado, la titular de la PCM explicó las razones por las cuales el presidente Pedro Castillo no asistió a la convocatoria de la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios.

"El día de ayer ya había una manifestación de instituciones que no iban a asistir, entonces que asista el presidente, solo, con la presidenta del Poder Judicial, no estaban los otros actores que era importante que estén. Tenemos que ir para adelante y decirle a los ciudadanos y ciudadanas, en este gabinete como en los otros hemos invitado a las otras bancadas (de oposición), y ellos nunca se han aproximado ni a Palacio ni a PCM", puntualizó.

Caras nuevas en el gabinete

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a los ministros que conforman el Gabinete que lidera la abogada y parlamentaria Betssy Chávez. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno en medio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.

En tanto, los nuevos ministros son Eduardo Mora, en Producción; Oliverio Muñoz, en Energía y Minas; Heidy Juárez, en Mujer y Población Vulnerables; Silvana Robles, en Cultura; Cinthya Lindo, en Desarrollo e Inclusión Social, y Juan Rodó, en Desarrollo Agrario y Riego.