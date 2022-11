Dina Boluarte decidió no integrar el nuevo gabinete que lidera Betssy Chávez. | Fuente: Andina

La vicepresidenta Dina Boluarte quedará a cargo del despacho de la Presidencia de la República durante el viaje que realizará el jefe de Estado, Pedro Castillo, a la ciudad de Santiago de Chile para participar en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile.

Según dispone la Resolución Suprema N°308-2022-PCM, publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, Boluarte estará a cargo los días 28 y 29 de noviembre y en tanto dure la ausencia de Castillo Terrones.

Resolución lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la premier Betssy Chávez.

A través de las resoluciones ministeriales 309,310, 311, 312, 313, 314, 315 y 316, también se autorizó el viaje de otros ministros que acompañarán al mandatario peruano.

De esa forma, la delegación estará integrada por César Landa (Cancillería), Willy Huerta (Interior), Félix Chero (Justicia), Silvana Robles (Cultura), Alejandro Salas (Trabajo), Daniel Barragán (Defensa), Wilbert Rozas (Ambiente) y Roberto Sánchez (Comercio).

En Chile, Castillo tiene previsto un encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric. Ambos jefes de Estado participarán también en la reunión del Consejo Empresarial Perú-Chile, a fin de impulsar la inversión privada bilateral. Con esta reunión se retoma el Gabinete Binacional con ese país, tras una suspensión por la pandemia de la COVID-19.

Dina Boluarte no continuó en el nuevo Gabinete Ministerial

El último viernes 25 de noviembre, Dina Boluarte anunció que dejaría el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de estar más de un año en el cargo, tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de conformar un nuevo Gabinete Ministerial.

"El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", escribió la aún titular del Midis en Twitter.

Su anuncio se dio luego de que el mandatario nombrara a Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, agradeció al jefe de Estado por darle la confianza de estar en el gabinete desde el inicio del gobierno.

"Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como Vicepresidenta de la República continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido", finalizó en su mensaje.

