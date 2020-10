Partidos se alistan para las elecciones generales. | Fuente: Foto: Congreso

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Los partidos y los organismos electorales se activan a medida que se cumplen los plazos que nos llevarán a las elecciones del 11 de abril. A más tardar el sábado 31 conoceremos las planchas presidenciales que participarán a fin de noviembre en las elecciones internas de los 25 partidos inscritos en el ROP. De ellos, 7 partidos han optado por elecciones directas de los afiliados, mientras que 16 lo harán a través de delegados. Alianza para el Progreso ha confirmado que su plancha estará integrada por César Acuña, Carmen Omonte y Luis Iberico. Ampliación de Noticias recibirá a Iberico que esperemos pueda adelantarnos los principales temas de lo que será la campaña de su partido. Por cierto, otro Acuña, Virgilio, concreta un viraje político de 180 grados y pasa de la UPP a la precandidatura presidencial de Vamos Perú, partido creado en el Callao que se alió con el APRA en las elecciones del 2016.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, garantiza que la jornada electoral se ampliará de 7 de la mañana a 7 de la noche para evitar las aglomeraciones. Votaremos sobre todo en espacios abiertos, menos favorables al contagio. El voto será escalonado comenzando con dos horas reservadas a las personas de la tercera edad y luego una hora para grupos de electores distribuidos en función del último número de sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, DNI. Los miembros de mesa serán remunerados, mientras que los electores deberán acudir con sus propios lapiceros para evitar que el instrumento para marcar el voto pase de mano en mano.

La ultima encuesta de IPSOS publicada por El Comercio evidencia que la principal preocupación de los electores es la corrupción, señalada como primera prioridad por 61% de los encuestados, muy por encima de la seguridad ciudadana, 49%, el desempleo, 35% y el covid 34%. Por si no hubieran sido suficientes los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, así como las investigaciones a los últimos presidentes, las denuncias sobre el actual presidente han generalizado la conciencia de la gravedad del problema. No solo se trata de abuso de poder y mal uso del dinero público, sino de un factor que ha llevado a la parálisis de numerosas inversiones en hospitales, escuelas, comisarías, carreteras, irrigaciones y centrales eléctricas. El espectáculo de acusaciones recíprocas, de aspirantes a colaboradores eficaces y la utilización de la moción de vacancia como arma arrojadiza, perfilan el peor de los escenarios para un proceso electoral. ¿Qué dice el congresista José Vega para defenderse de los audios en que se le oye organizando maniobras con el ex juez César Hinostroza? Que se trata de una cortina de humo para distraer de la moción presentada por el partido de Antauro Humala.

Está claro que necesitamos más que nunca un poder judicial y un ministerio público que inspiren confianza. La renuncia del Procurador Amado Enco no puede sino producir el efecto contrario. Aunque sus detractores consideran su renuncia como un síntoma más del protagonismo cobrado por personalidades individuales, la renuncia de Enco confirma las divisiones entre magistrados especializados en la lucha contra la corrupción y los del equipo especial Lava Jato, que al fin al cabo es el que ha destapado los casos más sensibles: desde los de adversarios de los sucesivos gobiernos de turno hasta el del actual presidente Vizcarra.

En estas circunstancias, el viceministro de Salud Luis Suárez Ognio ha hecho saber que se ha identificado el primer caso de difteria en veinte años. Se trata de una niña de cinco años que no había recibido las vacunas necesarias. La difteria es una enfermedad infecciosa que puede ser mortal y que desde el 2000 se consideraba erradicada de nuestro país. Quedamos advertidos: no basta con tener vacunas, hace falta campañas eficaces para aplicarlas en todas las regiones de nuestro país.

Las cosas como son