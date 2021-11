Carlos Caro analiza los cuestionados ascensos en las Fuerzas Armadas. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El abogado constitucionalista Carlos Caro consideró que el presidente Pedro Castillo podría tener consecuencias políticas tras la denuncia por ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, sin respetar la meritocracia y el orden establecido. En su opinión, además del todavía ministro de Defensa, Walter Ayala, desde el Congreso al jefe de Estado le podrían aplicar la vacancia.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista pidió diferenciar la responsabilidad política, la constitucional y la penal. Sobre la primera, consideró que amerita una moción de censura al todavía ministro Walter Ayala para que explique "en qué condiciones se han dado estas posibles influencias para el ascenso, rompiendo la meritocracia de las Fuerzas Armadas".

"Evidentemente estamos ante una situación que podría escalar al presidente si se confirma que esto (ascensos dentro de las Fuerzas Armadas) viene por orden del presidente, la venia o el asentamiento del presidente, nuevamente eso podría dar lugar a encender las voces de la vacancia por incapacidad moral permanente", señaló.

"Si vemos al presidente empujando una lista de personas para el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas, rompiendo la meritocracia, si esto viene de la más alta cabeza, representante del Poder Ejecutivo, estamos ante una situación grave y la incapacidad moral tiene una lectura netamente política, de los votos dentro del Congreso", agregó.

Caro recordó que el Tribunal Constitucional "no ha cumplido con delimitar" los alcances de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, por lo que actualmente solo se define por los votos del Congreso. Al respecto, indicó que si la denuncia por los ascensos en las Fuerzas Armadas se agrava, "va sumando a las voces en el Congreso".

Ministro de Defensa pone su cargo a disposición

Tras este caso, el ministro de Defensa, Walter Ayala, puso su cargo a disposición del mandatario Pedro Castillo tras la denuncia en su contra de una presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).



"Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia", anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron hoy al ministro de Estado de haber pedido ascender a dos coroneles de forma irregular.

Sin embargo, Walter Ayala rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar. "Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.

Horas antes, fuentes de RPP informaron que el presidente Pedro Castillo había pedido al ministro de Defensa su renuncia al cargo, luego de los cuestionamientos. Por otra parte, congresistas de diversas bancadas han firmado una moción para que sea interpelado por el pleno del Parlamento.

