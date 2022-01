Pedro Castillo, presidente de la República | Fuente: Andina

El presidente Pedro Castillo cuestionó una entrevista que le realizaron la mañana de este lunes y se mostró sorprendido por algunas preguntas, que a su juicio, "nada de importante tienen para el país".

"En la mañana de hoy he tenido en una entrevista. Más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía que nada importante tienen para el país: que Bruno Pacheco, que Sarratea... acá las cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país", dijo durante una reunión con representantes de pescadores artesanales en Chorrillos.



Pedro Castillo hizo también referencia a otra pregunta de la entrevista sobre si su Gobierno entregaría el mar peruano a Bolivia y aclaró que toda decisión será con la participación del pueblo.

"¿Quién soy yo? y le pregunto a los compañeros. Si hoy estoy en este espacio como Presidente, en el marco de las fronteras, que hay que desarrollar las fronteras, que hay que atender a las poblaciones, pero todo tiene que hacerse con el pueblo, nada se hace sin el pueblo. Todo tiene que hacerse con participación abierta. Al pueblo no se le puede amordazar, por nuestra parte no va ninguna ley, ninguna norma que amordace a nuestro pueblo, menos a nuestros trabajadores", indicó.



Llamado al Congreso

En ese sentido, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado al Congreso de la República a revisar los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo y que se encuentran en su "mesa hace tanto tiempo" esperando ser agendado para debate.



"Para ver de qué manera podemos contribuir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo con estas leyes. Hoy venimos a un proceso electoral en octubre, ¿ustedes quiren ver otra vez a gobernadores corruptos, a alcaldes corruptos, a regidores corruptos, a congresistas corruptos, a gobiernos corruptos? ahí está la norma en el Congreso presentada por el Ejecutivo que la debe ver para que en estas próximas elecciones ya no participen personas involucradas en actos de corrupción y debe aprobarse. Ustedes necesitan que el gas de Camisea que sea para los peruanos, que llegue a las familias, que se baje el precio del gas? Está en el Congreso el proyecto de ley para masificación del gas", afirmó.

Derrame de petróleo

De otro lado, el Jefe de Estado manifestó que desde el Gobierno hará que la empresa española Repsol cumpla sus resposabilidades penales, civiles y administrativas tras el derrame de petróleo en Ventanilla.



"A mí me apena de sobremanera, igual que a ustedes les duele, a mí también me duele ver cómo se contamina, cómo se hace lo que se quiere y al final no se dic nada", sostuvo.

Pedro Castillo argumentó que si esta contaminación hubiera sido responsabilidad del Gobierno o de un pescador, entonces aparecerían todos los días en las páginas de los diarios o en las pantallas de televisión. Sin embargo, sostuvo, lamentó que hay una "silencio absoluto" cuando se trata de la responsabilidad de "empresas que están al otro lado y que siempre quieren al trabajador marginado, al pescador marginado".

"Desde el Gobierno llamo acá, desde este espacio, a que esta empresa responsable, vamos a hacer que cumpla su responsabilidades penales, civiles y administrativas proque de eso se trata. No es la primera vez que Repsol hace esto con el país", expresó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.