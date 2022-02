Presidente Castillo se reunión con coach de crecimiento y superación personal | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El coach en liderazgo Saúl Alanya, fundador de la empresa 'Life Mentors', reconoció que se reunió el lunes pasado con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Según el registro de visitas, ingresó a las 10:12 y se retiró a las 11:54 de la mañana.

"Solo fui a ofrecer mis servicios por un emprendimiento, no se concretó nada. No estoy interesado en política. Le hablé desde la honestidad, desde mi trabajo. Me llamaron porque me dijeron que sí podía acceder a una conversación con el presidente. No sé quién me llamó", señaló a RPP.

