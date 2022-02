Cancillería lleva a cabo un plan de contingencia | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP Noticias

La Cancillería informó que tiene un plan de contingencia aprobado para dar información, registrar a los ciudadanos peruanos en Ucrania y buscar su salida de la zona de conflicto. La embajadora María Antonia Masana, directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, explicó que 196 personas buscaron ser evacuadas.

"Estamos en permanente contacto con nuestro consulado honorario en Kiev y Varsovia, se ha trasladado un consulado móvil hasta la ciudad de Lugansk, va a ser el punto de frontera más cercano a Ucrania donde vamos a trasladar a los ciudadanos peruanos. Tenemos equipos logísticos de unidades de transporte", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, la representante de la Cancillería peruana informó que se encuentran en la etapa del registro de las personas que quieren ser evacuadas, ya que 196 ciudadanos manifestaron su intención de ser evacuadas, pero el viernes pasado indicaron que querían quedarse en sus casas por los bombardeos.

Actualmente se está realizando un registro para verificar a las personas que quieran salir de Ucrania. Además, las personas que quieran desplazarse directamente hasta la ciudad de Lubring pueden hacerlo, ya que en lugar los está esperando un equipo del consulado; en tanto, quienes puedan movilizarse por otra frontera también pueden hacerlo.

"Estamos comunicándonos también con ciudadanos que no estaban registrados en la base de datas y lo han hecho a través de los medios de prensa. Tenemos dificultades con varios ciudadanos que no tienen documentos, pero que no tengan problemas. Si no tienen el DNI basta que digan el número para que podamos darle el salvoconducto", indicó.

Hijos de peruanos que no estén registrados

En el caso de las personas que tengan hijos que no han sido registrados como ciudadanos peruanos, la embajadora explicó que lo único que se requiere es el acta de nacimiento ucraniana donde se pueda leer que son hijos de un peruano o peruana. "Con eso es suficiente y nosotros les vamos a extender el salvoconducto correspondiente", resaltó.

Además, se ha coordinado con el gobierno de Polonia para que cuando ingresen a este territorio no tengan problema, por eso es importante que sean registrados. La funcionaria también pidió que los ciudadanos informen si tienen algún tipo de vulnerabilidad (tercera edad, discapacidad, enfermedad, entre otras) para que puedan tener estos insumos.

Finalmente, la embajadora estimó que el lunes en la tarde se podría producir el embarque de los peruanos que quieran dejar Ucrania; no obstante, pidió tener en cuenta las condiciones actuales del país ya que no resulta fácil la llegada a la frontera, además que los vuelos están presentando largas demoras por la acumulación de viajes.

"Hemos acordado para crear una especie de consulados ampliados, de modo tal que la red consular latinoamericana se amplíe, de modo que el consulado de Perú en Kiev pueda ayudar a cualquier nacionalidad latinoamericana y lo propio con los demás países. Ayer ya llegó una delegación de Ecuador que está siendo apoyada por la delegación peruana", resaltó.

"Definitivamente tiene que haber un corredor humanitario que se está dirigiendo a Polonia y las autoridades rusas y ucraniana están en la obligación de respetar a familias y a niños que se están desplazando a las fronteras, es un derecho internacional", agregó.

El número telefónico de la Cancillería para consultas y ayuda a las familias de peruanos en Ucrania es el (01) 204-3279 y el correo electrónico peruanosprotegidos@rree.gob.pe. El teléfono en Polonia es el 0048-601083987 (cónsul Gonzalo Cieza) y en Kiev 0038-0503322765 (funcionario consultar Juan Oliva).

