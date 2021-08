Margot Palacios Huamán durante la toma de su juramento al cargo de congresista para el periodo parlamentario 2021-2026. | Fuente: Congreso de la República

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, opinó este jueves que para ella Venezuela “no” es una dictadura. Asimismo, indicó que no puede comentar sobre las investigaciones por alegoría al terrorismo del jefe del Gabinete, Guido Bellido.

“A todo ciudadano se le presume que mientras no se le haya sancionado y no se le haya dado un proceso, se presume que esta persona es inocente”, indicó a La Noticia 360 por RPP.

“Hay que dejar bien en claro que es una facultad del Ejecutivo elegir a sus ministros entonces entendiéndose en ese sentido, la facultad le permite designar a sus ministros”, agregó.

La congresista defendió en todo momento la presunción de inocencia del jefe del Gabinete. Sin embargo, se mostró muy incómoda por responder su opinión personal sobre Sendero Luminoso.

“Yo no tengo por qué responder esa pregunta. Me abstengo responder. El Movadef es una organización nefasta para el Perú y no se puede permitir la intromisión”, sostuvo en RPP. Al ser preguntada si Sendero Luminoso también es una organización nefasta, respondió: “Por supuesto que sí”.

Perú Libre pide reconsideración de Comisiones

Respecto a las presidencias de las Comisiones del Congreso, Margot Palacios criticó que la elección de las cabezas de los grupos parlamentarios fue “totalmente antidemocrático y nada participativo”.

Por la mañana del jueves, el vocero de la bancada oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, pidió la reconsideración de la distribución de comisiones del Congreso. El acuerdo tomado en Junta de Portavoces y que debe ser oficializado durante el Pleno dejó a Perú Libre sin la presidencia de las comisiones más importantes como la de Presupuesto, Constitución o Educación.

“Ha habido Junta de Portavoces a escondidas donde ya se había tomado decisiones e iban a tener la mayoría obviamente”, dijo Cerrón en los exteriores del Parlamento.