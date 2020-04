El jefe de Estado respondió a la pregunta de RPP Noticias en su conferencia de este jueves. | Fuente: RPP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que mantendrá el formato de preguntas sorteadas entre los medios antes de realizar sus habituales conferencias de prensa durante el estado de emergencia. Esto en respuesta a la consulta que hizo RPP Noticias durante la rueda de preguntas de este jueves.

Esta fue nuestra pregunta:

"Señor presidente, diversos medios de prensa hemos evidenciado que estas preguntas, sorteadas al menos una hora antes de sus conferencias, no pueden abordar los temas sobre los que usted expone. Comprendemos que el Gobierno hace todos los esfuerzos por transparentar su información, pero en la misma línea de claridad, quisiéramos saber si han evaluado que las preguntas de la prensa puedan hacerse en vivo y no antes de cada conferencia".

Esto respondió Martín Vizcarra:

“Si pueden comparar la forma de relacionarse de presidentes de otros países en momentos tan difíciles como este, podrán ver que no hay un presidente que con sus ministros ha estado tantas veces dando la cara, explicando la situación y, adicionalmente, recibiendo las preguntas de los medios de comunicación.

Haciendo un cálculo hemos tenido 35 conferencias desde que iniciamos, hace 39 días, el estado de emergencia, y en estas 35 oportunidades hemos respondido más de 200 interrogantes de los medios de comunicación. Miren el esfuerzo que nos corresponde hacer para comunicar sobre todos los acontecimientos que se van sucediendo sobre el coronavirus.

Hemos dicho que esta situación es excepcional y obliga a tomar medidas excepcionales. Los medios de comunicación saben que no solo en Lima, sino en los innumerables viajes que he hecho al interior del país, siempre he estado frente a frente, cara a cara, con los periodistas, en una relación clara, directa, con los periodistas, pero esto nos obliga a tomar medidas excepcionales mientras que dure esta enfermedad.

No queremos romper el vínculo con los medios de comunicación, y por eso le pedimos un sorteo, totalmente transparente. Pueden participar de manera plural y respondemos, o hacemos el esfuerzo de responder, todas las preguntas que hacen.

Dicen que ‘no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo’. Pregunten mañana, hacemos muy frecuentes este tipo de conferencias de prensa. Entonces, lo que quedó pendiente porque fue un anuncio el día de hoy, lo pueden preguntar el día siguiente. O, si no, este tipo de presentación es complementada con entrevistas que tienen los ministros permanentemente en los diversos medios de comunicación. Ellos llevan la voz del Gobierno, son voceros oficiales del Gobierno.

Este Gobierno respeta la libertad de prensa, a todos los medios de comunicación, incluso a los que critican y son severos con el Gobierno. Igual los respetamos y atendemos sus preguntas”.