El presidente de la República, Martín Vizcarra. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra dijo este miércoles que no se ha sometido a la prueba de descarte del nuevo coronavirus porque no presenta síntomas de la enfermedad.

"No me hecho la prueba de descarte porque no tengo ninguno de los síntomas. Malestar en el cuerpo, en lo absoluto; ningún incremento de mi temperatura normal; tos, en lo absoluto", respondió el mandatario al ser consultado por la prensa en su presentación de este mediodía.

Vizcarra agregó que como "un ciudadano más" respeta todas las indicaciones del Ministerio de Salud (MINSA) para evitar el contagio del COVID-19.

"Tengo que respetar todas las indicaciones [...] mantenemos la distancia en todo momento de más de un metro en todas las reuniones, cumplo con el lavado de manos", afirmó.

Aseguró que cumple con el aislamiento social, y que solo sale de Palacio de Gobierno para "actividades estrictamente necesarias", como la inspección de las instalaciones para la atención de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.

El presidente dijo que al no presentar síntomas y cumplir con las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, no ha considerado necesario "hacer ninguna prueba de descarte".

Vizcarra dio estas declaraciones en su habitual presentación en Palacio de Gobierno desde que empezó el Estado de Emergencia Nacional para frenar el avance del COVID-19. Este miércoles, el presidente reportó 480 confirmados con el coronavirus, 38 hospitalizados y 18 de ellos en cuidados intensivos.