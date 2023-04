"Solo practicábamos el mismo deporte": Ministro de Justicia niega tener relación con investigados del caso 'Cuellos Blancos'

Daniel Maurate, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Fuente: Minjus

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, negó este lunes tener alguna relación actual con los investigados por el caso 'Cuellos Blancos del Puerto', como Ricardo Chang, César Hinostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo.

Tras una actividad donde se presentó como nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate aprovechó para referirse a un informe de Epicentro que reveló la existencia de más de 180 llamadas entre él y los investigados:

"No hay ninguna conversación indebida (...) Los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación. Si los jueces encuentran responsabilidad, hay que sancionarlos severamente”, dijo.

"Dudo mucho que sean 188 llamadas"

En relación a Edwin Oviedo, Daniel Maurate afirmó que cuando fue ministro de Trabajo del 2015 al 2016 conoció al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol al realizar una campaña contra el trabajo infantil en el país.



"Lo conocí cuando era ministro de Trabajo y hemos trabajado una gran campaña para erradicar el trabajo infantil, el señor Oviedo puso a disposición de la Selección Peruana (de Fútbol) para comprometerse en una enorme campaña para luchar contra el trabajo infantil y en esa circunstancia nos comunicamos muchas veces y nos reunimos también, pero dudo mucho que sean 188 llamadas. Eso significa que estaría hablando medio año seguido”, recalcó.

El ministro de Justicia señaló también que practicaba el fútbol con César Hinostroza y que no existe otro tipo de vinculación.



"Con el doctor Hinostroza practicábamos el deporte del fútbol, también con el señor Chang y con el señor Camayo. Solo esa vinculación. Practicábamos el mismo deporte. Nada más, ninguna otra vinculación", manifestó.

Rechaza adulteración de CV

Sobre una supuesta adulteración de su hoja de vida cuando ejercía la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Discamec) en el 2011, Daniel Maurate negó algún documento adulterado.

"No hay ningún documento adulterado, lo que pasa es que tengo una maestría en Gestión Pública en el Instituto de Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ese master se inscribe en España y no en Perú. Seguramente cuando pidieron información respecto a esa maestría encontraron que no estaba inscrita y sacaron la información que había adulterado mi hoja de vida", manifestó.

Asimismo, Daniel Maurate agregó que renunció a la Discamec en ese momento porque no consideraba "leal" al ministro del Interior, Óscar Valdéz y lo querelló por esta razón.

