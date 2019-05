El presidente Vizcarra y el primer ministro se reunieron con los voceros de las bancadas del Congreso. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que el Congreso "tiene todas las facultades de discutir abiertamente" las doce propuestas de reforma política –tres de reforma constitucional y nueve proyectos de ley– presentadas por el Ejecutivo, incluidas las que plantean la bicameralidad y la inmunidad parlamentaria.

"El Ejecutivo no está pidiendo que los doce proyectos legislativos que ha presentado se aprueben tal cual como está. Nosotros no solamente no rehuimos al debate, sino que consideramos que el debate es esencial, mucho más en una reforma política (…) Será una discusión abierta y democrática, como corresponde al Congreso", señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien también participó de la reunión con los voceros de las bancadas, destacó la entrega de un nuevo cronograma para el debate de estas reformas que hizo Carlos Tubino, representante de Fuerza Popular. En su opinión y la del jefe del Gabinete esto significa que "hay una responsable rectificación".



Al respecto, Salvador del Solar precisó que la prioridad para el Gobierno es el debate de "toda modificación constitucionalmente que sean parte de la reforma", especialmente las de carácter electoral. Agregó que en la reunión el Ejecutivo se refirió a la conveniencia de discutir estos temas teniendo en cuenta "todo el esquema" que plantean los proyectos de ley.

"Creemos que hay que tener en cuenta que el trabajo de la Comisión de Alto Nivel incluyó a todas las fuerzas políticas, que recibió consenso y aportes de todas las fuerzas políticas y además considerando el artículo 105 de la Constitución que les da prioridad a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia", anotó.

Finalmente, Vicente Zeballos descartó que alguna de estas iniciativas presentes en la reforma política tenga "nombre propio". El ministro de Justicia detalló que en la reunión con las bancadas el presidente Martín Vizcarra, ante la pregunta de un congresista, volvió a negar "de manera clara y contundente" que vaya a postular a la reelección.