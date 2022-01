Dina Boluarte califica de "bamba" su expulsión de Perú Libre por no cumplir con el estatuto partidario

Dina Boluarte, vicepresidenta y titular de Desarrollo e Inclusión Social. | Fuente: Andina

La vicepresidenta y titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, calificó de "bamba" su expulsión del partido político Perú Libre por parte de una "supuesta Comisión de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima".

En una declaración política, Dina Boluarte explicó que no fue notificada del procedimiento de expulsión que Vladimir Cerrón hizo de público conocimiento en su condición de secretario General del partido Perú Libre.



"El habla popular ha creado el término 'bamba' para denominar a algo falso. Esta es una expulsión bamba. En primer lugar, no he sido notificada del procedimiento, nunca he sido citada, no conozco los cargos ni quien los presenta, no se me ha permitido el dereho a la defensa y ni siquiera se me ha comunicado la resolución respectiva", indicó.

Dina Boluarte sostuvo que "lo más grave" de la expulsión es que de acuerdo al Estatuto de Perú Libre debería haberse realizado conforme al Reglamento del Consejo de Disciplina y por el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima.

"Pero, por increíble que parezca no existe Reglamento ni tampoco documento alguno que acredite la designación de un presidente del Consejo de Disciplina del Comité Regional", aclaró.

Además, Dina Boluarte recordó que en noviembre del 2021 la supuesta Presidenta del Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima de Perú Libre la quiso sancionar y luego que ella le expuso las omisiones legales tuvo que retroceder. "Hoy, atropella el Estatuto del partido para 'aprobar' esta 'falsa expulsión'.

"Derecho a opinar, criticar y discrepar"



En el documento, Dina Boluarte afirmó que desde el 2018 se unió a Perú Libre, como una nueva organización partidaria que aspiraba a superar los "viejos vicios de esta actividad", pero aseguró que lamentablemente es víctima de esos vicios.



"Internamente he discrepado de algunos aspeto del ideario de Perú Libre, como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de la comunicación. Sin embargo, no he tenido oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista para exponer mis argumentos. Creo profundamente que en todos los partidos debe existir la libertad de conciencia y el derecho a opinar, criticar y discrepar", dijo.



Dina Boluarte precisó que decidió no soportar más "estos atropellos" y en la fecha comunicó al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de apartarse del partido Perú Libre.



"Pero eso no quiere decir que deje de ser izquierda o que no apoye el programa de gobierno del presidente Pedro Castillo", destacó.



"Como miles de peruanos y peruanas soy de izquierda, pero de izquierda democrática no totalitaria ni sectaria, que permite la divergencia y la crítica y de dónde no hay líderes infalibles ni intocables. Y seguiré trabajando por una unidad de todos los izquierdistas, más allá de sus opciones partidarias, para fortalecernos como una opción política valida. Ratifico mi pleno respaldo al gobierno del profesor Pedro Castillo, en cuyo plan en favor de las mayorías nacionales he trabajado y trabajo actualmente. Seguiré trabajando por una nueva economía inclusiva y por el desarrollo. Asimismo, reitero mi compromiso con la promoción de una Asamblea Constituyente, como lo quiere todo el país", dijo.



Siempre he sido y sigo siendo de izquierda, pero de izquierda democrática no totalitaria. pic.twitter.com/EjfSZFsZBV — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) January 26, 2022

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.