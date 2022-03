Dina Boluarte dice que proyecto de adelanto de elecciones no se discutió en Consejo de Ministros

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. | Fuente: Andina

La vicepresidenta DIna Boluarte afirmó que no estaba enterada de un proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba el adelanto de las elecciones generales y que el presidente Pedro Castillo habría optado por obviar ese anunció en su presentación ante el Congreso, como lo afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

"Yo no estaba enterada de ese punto final porque eso no se ha puesto en conocimiento del Consejo de Ministros. Seguramente ha sido algo que el premier (Aníbal Torres) ha conversado con el presidente, pero lo que hemos aprobado es lo que ha dicho el presidente ayer (el martes 15 de marzo) en el Congreso”, dijo a la prensa.

Boluarte consideró que un adelanto de elecciones "es una probabilidad dentro del marco legal", no obstante puntualizó que el discurso ofrecido por Castillo ante el Pleno del Congreso es el que se aprobó en Consejo de Ministros.

Cabe recordar, que los mensajes del presidente de la República ante el Congreso deben ser aprobados antes por el Consejo de Ministros.

Cambio de mensaje "a última hora"

La noche del último martes, tras la presentación del mandatario en el Parlamento, Aníbal Torres dijo que en el mensaje que dio Castillo se decidió retirar la propuesta de adelanto de elecciones generales "a última hora".

"Él decidió no hacerlo. Me manifestó, ‘doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe’, ‘puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país’; por esa razón, no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales, esa es la verdad”, dijo Torres en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Días antes, Torres había dicho que el mensaje de Castillo "probablemente" contendría "alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente y no es una inseguridad solo de este régimen, sino que viene de más de cinco años".

Piden acta de Consejo de Ministros

Los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Cavero, de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente, solicitaron formalmente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, la copia de la reciente sesión del Consejo de Ministros en la que se habría planteado el proyecto de adelanto de elecciones.

El parlamentario de Renovación Popular adelantó que, de ser falsas las declaraciones de Aníbal Torres en las que señaló que el presidente Pedro Castillo no anunció la propuesta de adelanto de elecciones que ya se había previsto en el Consejo de Ministros, procederán a interpelarlo y censurarlo, de ser necesario.

"Ante las declaraciones del premier Anibal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que esta haya sido una propuesta del Gobierno", dijo por su parte Alejandro Cavero.

